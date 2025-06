IT-bedrijf Centric voert herstructurering door; schrapt 350 banen

Centric schrapt ongeveer 350 banen. Dat is ongeveer tien procent van zijn personeelsbestand. De herstructurering treft vooral ondersteunend personeel en managers. Het Nederlandse IT-bedrijf wil via de maatregel beter kunnen inspelen op de snel veranderende IT-markt.

Uit een persbericht van Centric blijkt dat de organisatiestructuur van het bedrijf wordt vereenvoudigd. Er zullen naar verluidt een aantal divisies worden samengevoegd om ‘meer focus, efficiëntie en ondernemerschap’ te bewerkstelligen. Het bedrijf zal volgens Nu.nl een sociaal plan opstellen en de ontslagen personeelsleden begeleiden. Centric verwacht de reorganisatie vanaf februari 2025 door te voeren.

Centric kwam recent nog in het nieuws toen bekend werd dat het bedrijf was overgenomen door een consortium van IT-bedrijven onder leiding van investeringsmaatschappij Imker Capital Partners. Dat gebeurde op 30 september. Er werd toen ook een nieuwe ceo aangesteld: Hans van Waayenburg.

Centric werd voorheen bestuurd door Gerard Sanderink, die het bedrijf ook heeft opgericht. De afgelopen jaren heeft hij echter meerdere opvallende keuzes gemaakt, zoals het aanstellen van de controversiële Rian van Rijbroek als baas van een cybersecurityafdeling. Sanderink is in 2023 met Van Rijbroek getrouwd. Sanderinks gedrag zorgde voor frictie met en binnen Centric, waarbij Sanderink werd geschorst als bestuurder en De Nederlandsche Bank het contract met Centric opzegde. Het is nooit duidelijk geworden hoeveel Sanderink verdiende aan de verkoop.