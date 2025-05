Gerard Sanderink moet 91 miljoen euro terugbetalen aan IT-bedrijf Centric

Zakenman Gerard Sanderink moet meer dan 91 miljoen euro terugbetalen aan zijn voormalige IT-bedrijf Centric. Dat heeft een rechtbank in Amsterdam beslist. Sanderink had 30 miljoen euro geëist van Centric, maar die eis werd niet ingewilligd.

Het geschil draait volgens de NOS om een dividend van 80 miljoen euro dat Sanderink enkele jaren geleden heeft laten uitkeren aan zijn holding, Sanderink Investments. De zakenman was toen nog ceo van Centric, maar nam enkele jaren nadien alsnog het besluit dat hij de dividenduitkering zou laten omzetten in een lening. Dat deed hij naar verluidt omdat een dividenduitkering fiscaal nadelig zou geweest zijn voor een van zijn andere bedrijven, Strukton.

Het huidige bestuur van Centric eiste 80 miljoen euro opnieuw terug, plus rente en kosten. Het bestuur heeft gelijk gekregen van de rechter in Amsterdam en Sanderink zou het bedrag per direct moeten terugbetalen. Een hoger beroep zou de betalingsverplichting niet kunnen tegenhouden.