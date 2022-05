Centric-topman Gerard Sanderink legt functies neer

Gerard Sanderink heeft zich met ingang van 4 januari teruggetrokken als topman bij Centric. Dat meldt het bedrijf op zijn website. Het bedrijf gaat de komende periode op zoek naar een nieuw bestuurslid. Sanderink is ook gestopt bij Oranjewoud.

Centric meldt in een statement dat Sanderink opstapt vanwege 'de ontstane onrust rond zijn persoon'. De topman kwam de afgelopen jaren geregeld in het nieuws, onder andere vanwege een hoog opgelopen ruzie met voormalig partner Brigitte van Egten, met wie hij verschillende rechtszaken uitvocht, zo schrijft ook Tubantia. Sanderink werd meermaals in het ongelijk gesteld. Eind december zou Sanderink een politie-inspecteur en een deurwaarder bedreigd hebben, zo schrijft het AD. Hij zou daarbij ook geweigerd hebben om een ingevorderde smartphone in te leveren.

Er speelt daarnaast langer onrust binnen Centric vanwege Sanderinks link met Rian van Rijbroek, die een adviesgevende rol binnen het ict-bedrijf heeft. Van Rijbroek noemt zichzelf een 'cybersecurityexpert', maar vanwege optredens in tv-programma Nieuwsuur en in BNR-podcast De Technoloog, naast het plagiaat in haar eerste boek, trekken veel mensen haar werk in twijfel. Ook claimde Van Rijbroek in dienst te zijn geweest van de AIVD, maar de NOS zei in 2019 informatie in handen te hebben waaruit blijkt dat dit niet het geval is. Centric gaf eerder aan nog vertrouwen te hebben in het werk van Van Rijbroek.

Centric gaat naar eigen zeggen de komende periode op zoek naar een nieuwe non-executive boardmember om het huidige bestuur aan te vullen. Louis Luijten, een huidig bestuurslid van Centric, neemt de voorzittersrol van Sanderink over.