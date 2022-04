Speciaal voor Plus-abonnees publiceert Tweakers integraal een hoofdstuk uit het nog te verschijnen boek Er is er hier maar één de baas! van journaliste Angelique Kunst. Zij volgde al sinds 2019 de saga rond de Twentse zakenman Gerard Sanderink voor De Twentsche Courant Tubantia. Die krant is onderdeel van uitgever DPG, waarvan ook Tweakers deel uitmaakt. Het hoofdstuk 'Zelfverklaard cyberexpert' gaat in het bijzonder over claims van Rian van Rijbroek, naar aanleiding van ddos-aanvallen, dat ze een deskundige op het gebied van cybersecurity is. Aan het eind van het hoofdstuk komt nog kort Tweakers-systeembeheerder Kees Hoekzema voorbij, die een rol speelde bij de ontmaskering van een ddos'er in 2018. Tweakers publiceerde hierover destijds het artikel Een ddos'er betrapt.

Zelfverklaard cyberexpert

Het is onduidelijk op welk moment Rian van Rijbroek besluit haar carrière als financieel expert in te ruilen voor een bestaan als superhacker. Maar ergens begin 2017 ontmoet ze oud-minister Willem Vermeend op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, waar hij blockchainonderzoek begeleidt. Ze vertelt hem dat ze cyberexpert is en voor verschillende internationale cybersecuritybedrijven en veiligheidsdiensten heeft gewerkt. Hij gelooft haar en ziet wel brood in een samenwerking.