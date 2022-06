'Rian van Rijbroek wordt bestuurder van bedrijven van Centric-baas Sanderink'

De bedrijven Centric en Strukton van Gerard Sanderink zouden deels in handen zijn van 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek. Zij wordt bestuurder in al zijn bedrijven na zijn dood, stelt Tubantia. Ook is ze certificaathouder geworden in de stichting die de aandelen beheert.

De aandelenoverdracht zou oktober 2020 plaatsgevonden hebben, schrijft Tubantia. Dat kwam deze week aan het licht in een tuchtklacht van Brigitte van Egten, de ex-vriendin van Sanderink. Die was tevens bij Centric in dienst. Tubantia zocht uit dat notarissen van notariskantoor BarentsKrans Van Rijbroek geholpen hebben om certificaathouder te worden van de stichting die de aandelen van het bedrijvenimperium van Sanderink beheert. Dat notariskantoor is onderdeel van de tuchtklacht van van Egten.

Zij wijzigden de statuten van de stichting, waardoor bepaald is dat bij Sanderinks overlijden of aftreden twee nieuwe bestuursleden aantreden. Die twee nieuwe bestuursleden zijn Van Rijbroek en commissaris Aike Schoots van Centric.

De invloed van Rian van Rijbroek, die vriendin is van Sanderink, is omstreden. Van Rijbroek kwam in 2018 in het nieuws omdat zij werd uitgenodigd als cyberdeskundige in Nieuwsuur. Haar verhaal werd onderuit gehaald door bekende beveiligingsexperts. Een boek dat zij schreef met oud-staatssecretaris Willem Vermeend werd later uit de handel genomen vanwege plagiaat.

Van Rijbroek wist als vriendin van Sanderink veel invloed te vergaren in het bedrijvenimperium van de topman. Daar vallen veel ict-ondernemingen onder. Van Rijbroek werd in 2019 penningmeester van de stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink. Deze stichting zou zijn vermogen beheren als hij komt te overlijden. Ook kreeg zij verschillende adviesrollen binnen de bedrijven van Sanderink. De Volkskrant schreef in 2019 dat Karim Henkens, ceo van Centric, ontslagen zou zijn omdat hij zich uitsprak tegen de groeiende rol van Van Rijbroek. Ook drie andere topmensen van Centric vertrokken of werden ontslagen. Sanderink legde begin 2021 zijn functies neer als topman bij Centric en Oranjewoud.

Uit mailverkeer in handen van Tubantia tussen Sanderink en zijn advocaten blijkt dat er een plan werd bedacht om aandelen te verkopen van Sanderink Investments aan Schoots en Van Rijbroek en die te laten certificeren, in aanloop naar de rechtszaak van Van Egten. Vervolgens werd de statutenwijziging doorgevoerd van de stichting. Tubantia concludeert dat alles erop wijst dat Schoots en Van Rijbroek de nieuwe bestuurders zijn van de Stichting Administratiekantoor Sanderink Investments, benoemd door Sanderink, al staat dit niet letterlijk in de statuutswijziging. Volgens de regelementen van het bestuur moet Schoots 31 december dit jaar aftreden vanwege zijn leeftijd. Daarmee zou Van Rijbroek als enige absolute zeggenschap krijgen over Sanderinks imperium, schrijft de krant. De belangrijkste bedrijven die daaronder vallen zijn het eerder genoemde Centric, dat onder meer grote ict-projecten voor de overheid doet, en bouwbedrijf Strukton, dat ook grote projecten voor de overheid doet.