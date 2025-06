De Nederlandsche Bank ruilt Centric-contract in voor samenwerking met Capgemini

De Nederlandsche Bank gaat vanaf oktober digitale diensten uitbesteden aan TCS en Capgemini in plaats van Centric, waarvan het contract niet wordt verlengd. DNB geeft daar geen verklaring voor, maar waarschijnlijk hebben de perikelen rondom Gerard Sanderink daarmee te maken.

De Nederlandsche Bank gaat zijn servicedesk uitbesteden aan TCS en zijn datacenters aan Capgemini. Het gaat om een overeenkomst van vier jaar waarbij de twee partijen 'de hoogste prijs-kwaliteitsverhouding' aanboden in aanbesteding, waar ook twee andere partijen aan meededen. De samenwerking begint op 1 oktober.

Met de aanbesteding bevestigt DNB dat het de samenwerking met Centric definitief stopt. Dat contract loopt eind dit jaar af en wordt niet verlengd. "Na een periode van overdracht neemt DNB in de loop van het eerste kwartaal van 2024 definitief afscheid van Centric en gaat de volledige dienstverlening over naar onze nieuwe partners", schrijft De Nederlandsche Bank. Dat het contract zou aflopen, was al langer bekend. Vorig jaar schreef Tubantia daar al over. Een woordvoerder van de bank merkt overigens op Centric niet deelnam aan de aanbesteding en daarom hoe dan ook het contract niet zou zijn verlengd.

DNB heeft nooit een officiële reden gegeven over het stopzetten van de samenwerking met Centric, maar het lijkt onvermijdelijk dat dat te maken heeft met de onbetrouwbaarheid van Centric-oprichter en voormalig baas Gerard Sanderink. Die is inmiddels getrouwd met Rian van Rijbroek, die zich presenteert als cyberexpert, maar daar geen ervaring in heeft, en die de afgelopen jaren een steeds grotere rol binnen Centric heeft gekregen. Tubantia schreef in 2020 dat Van Rijbroek zich bemoeide met het datacenter van DNB. Inmiddels is Gerard Sanderink niet meer bij het bedrijf betrokken; de Ondernemingskamer verbande hem vorig jaar uit het bedrijf en van alle aandeelhoudersvergaderingen.

Update: commentaar van DNB en de ontwikkelingen vanuit de Ontwikkelingskamer zijn aan het artikel toegevoegd.