Factorio-dlc Space Age speelt zich af op nieuwe planeten en komt over 1 jaar uit

Ontwikkelaar Wube Software heeft voor het eerst details gegeven over de aankomende uitbreiding van Factorio. In Space Age kunnen spelers machines in de ruimte bouwen en daarvoor planeten bezoeken om bouwmaterialen te vinden. Die uitbreiding komt op z'n vroegst pas over een jaar uit.

Wube Software schrijft in een blogpost voor het eerst over de uitbreiding, die al in 2021 werd aangekondigd. Nu geeft de Tsjechische ontwikkelaar de uitbreiding niet alleen een naam, maar nu is ook bekend waar die over gaat. De Space Age-dlc speelt zich af na het verhaal van de originele game, op het moment dat spelers met een raket de ruimte in vliegen. De uitbreiding speelt zich daar ook af; in de dlc kunnen spelers vier planeten bezoeken die allemaal unieke resources bevatten, maar ook allemaal eigen gameplaymechanismes hebben. Spelers moeten duidelijke keuzes maken over de volgorde waarop ze planeten bezoeken.

Als spelers de uitbreiding spelen, wordt de basisgame enigszins aangepast. Zo wordt de tech tree bijgewerkt zodat bepaalde voorwerpen alleen nog op planeten te vinden zijn. Ook zitten er verbeteringen in de uitbreiding die ook voor het basisspel gaan gelden, zoals het besturen van treinen en beter vliegende robots.

De makers zeggen dat het nog wel een tijd kan duren voordat de game definitief uitkomt. De makers mikken op 'ongeveer een jaar vanaf nu', maar noemen geen definitieve releasedatum. In de tussentijd volgen er wekelijkse updates over de game.