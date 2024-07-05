Satisfactory komt op 10 september uit early access

De survivalgame Satisfactory komt op 10 september uit early access. Er wordt sinds 2019 al gewerkt aan het spel, maar begin september komt versie 1.0 beschikbaar. De update bevat onder andere 'een doorspoelfunctie voor het toilet'.

De officiële release werd aangekondigd via een muzieklivestream van ontwikkelaar Coffee Stain Studios. Aan het einde van de livestream werd een korte teaser getoond voor de 'Toilet Flush Update', wat in werkelijkheid de update naar versie 1.0 is. De update bevat meerdere aanpassingen, zoals een andere verspreiding van de grondstoffen, en nieuwe blauwdrukken.

In Satisfactory landt de speler op een verlaten planeet. Daar moet hij een fabriek opzetten, graven naar grondstoffen en producten verzenden. Het spel lijkt in dat opzicht op Factorio, alleen is de planeet waarop de speler landt niet procedureel gegenereerd. Sinds 2019 zijn er acht grote updates beschikbaar gekomen voor Satisfactory. Het spel was aanvankelijk alleen beschikbaar via de Epic Games Store, maar kwam in 2020 ook naar Steam.

Update: Intro aangepast.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 05-07-2024 20:20 83

05-07-2024 • 20:20

83

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Satisfactory

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Satisfactory Preview

23 mrt 2019

Satisfactory Preview

Voor wie de zaken graag netjes op orde houdt

167
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Reacties (82)

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PatRamon 5 juli 2024 20:25
Nu nog in de aanbieding voor: 14,99€ (t/m 11 juli)
Prijs gaat na de sale omhoog van €29,99 naar $39.99

Ofwel sla je slag..
https://store.steampowered.com/app/526870/Satisfactory/

En het is aan te raden om nieuwe start te beginnen.
Tenzij je nodes opnieuw aanlegt.
TV_NERD @PatRamon5 juli 2024 21:15
En op de Epic games store, waar dit spel origineel op uitgebracht is, is en blijft hij gewoon 3 tientjes. Dus als je nu geen geld hebt, gewoon op Epic kopen :)
Verwijderd @TV_NERD5 juli 2024 22:17
Nice try, betaal liever 10 euro extra voor een Steam kopie.
dieplz @Verwijderd6 juli 2024 09:22
Is de epic store zo minder prettig dan? (Serieus geen ervaring mee)
Altamyr @dieplz6 juli 2024 09:56
Steam heeft naast de mogelijkheid om het spel te spelen ook een boel secondaire functies die erg fijn zijn, zoals hoeveel tijd je een spel hebt gespeeld, community workshops, zien wat je vrienden spelen en makkelijk met hen samen spelen, hele goede aanbiedingen etc etc. De epic games store heeft gratis spellen en daar houdt t wel op. Ik heb al vaker een spel gekocht op Steam na het gratis geprobeerd te hebben bij Epic XD
Wraldpyk @Altamyr6 juli 2024 23:27
Bij Epic kun je ook zien hoeveel je een spel gespeeld hebt, Epic heeft ook sales, bij Epic kun je ook zien wat vrienden spelen en ze hebben ook matchmaking/met vrienden spelen.... Dan blijft alleen Workshop over

That said, Steam heeft absoluut mijn voorkeur, maar niet om die redenen.
Beakzz
@Wraldpyk8 juli 2024 11:50
Mijn grootste probleem met Epic is dat ze actief games op hebben gezocht die veel gewishlist waren op Steam of de demo populair was en dan exclusiviteit kochten.

Voor Epic dat begon te doen bestond dat eigenlijk niet op de pc behalve natuurlijk als degene die de game zelf ontwikkelde (Ubi,EA enz)

Dat is mij zo in het verkeerde keelgat geschoten dat ze gewoon af zijn voor mij. Geen idee of dat ooit nog goed komt. Verder heb ik hoe dan ook graag alle games bij elkaar in Steam, want ik vergeet nu al games die ik op andere launchers bezit dus dat is ook niet in het voordeel van Epic.

Dan de community hub, Steam Deck support en idd de workshop maken het af voor mij.
Beakzz
@TV_NERD5 juli 2024 22:48
Was echt hyped voor deze game, maar kon het ook net zo makkelijk negeren tot het op Steam uit kwam. En het had mij niet eens uitgemaakt als Steam een 2x zo hoge prijs had. En dat is niet omdat ik geen andere launchers accepteer (heb genoeg games op Ubisoft/Gog/EA), maar omdat de Epic store zo ondermaats is op bijna alle fronten.

Steam is die 30% extra voor devs ook meer dan waard en dat zie je wel aan hoe een spel verkoopt op Steam zelfs na een tijdelijke exclusieve deal.
Giedy5 @Beakzz8 juli 2024 10:29
volgens mij heb ik destijds de trailer gezien bij een E3 of SGF ofzo en gedacht, hmm, dat kan wel geinig zijn todat de "coming soon early access epic store" en compleet mijn interesse verloren tot het een jaar later ook op steam kwam, volledig vergeten dat het spel bestond maar ondertussen zo'n 300 uur erin gestoken over meerdere saves want elke keer opnieuw beginnen en dingen beter doen dan dat je het eerste deed. Epic is een soort kerkhof waar spellen naartoe gaan om dood te gaan, zelfde met borderlands 3, eerst heel veel hype, toen uitgestorven en later weer een kleine opkomst gehad
Ben5050 @TV_NERD5 juli 2024 22:27
Epic games? uhm never.. ever lol
TV_NERD @Ben50506 juli 2024 15:12
Als je direct bij release Satisfactory wilde spelen moest je wel :)
AJediIAm @TV_NERD6 juli 2024 21:10
Coffee stain zei dat de prijs omhoog zou gaan. Weet je zeker dat het €29,99 blijft op epic? Volgens mij gaat de prijs daar binnenkort ook mee omhoog.
DdeM 5 juli 2024 20:24
"De update bevat onder andere een einde voor het early access-verhaal."

Early access had expres géén verhaal, en voor wat ze hebben laten doorschemeren is zelfs de kans dat progressie volledig aangepast wordt, dus zelfs daarvan kan je niet zeggen dat er alleen nog een endgame bij komt.
AuteurLFranxWind @DdeM5 juli 2024 20:31
Ah kijk, ik heb het spel zelf niet gespeeld en las het te letterlijk. Heb het intro aangepast :) .
aadje93 @LFranxWind7 juli 2024 16:36
misschien handig van de toch best veel redacteurs een game artikel te laten schrijven door iemand die het zelf ook daadwerkelijk actief bijhoud of in vereleden gedaan heeft.
Hero of Time Moderator LNX 5 juli 2024 22:51
De survivalgame Satisfactory
Satisfactory is géén survivalgame. Het is een factorybuildinggame. Het type staat letterlijk in de eerste zin van de site:
Satisfactory is a first-person open-world factory building game with a dash of exploration and combat.
Geen woord over 'survival'.

Bij survival denk ik aan games als Green Hell, Grounded, Raft, The Forest/Sons of the Forest, etc. waar je moet eten om in leven te blijven, een hutje moet bouwen ter bescherming tegen de elementen, enz.
AJediIAm @Hero of Time6 juli 2024 21:35
Satisfactory is an upcoming factory simulation game.
Bron: Wikipedia: Satisfactory.

Satisfactory is a first-person open-world factory building game
Bron: https://www.satisfactorygame.com/
CH4OS @Hero of Time5 juli 2024 23:36
Nou ja, in Satisfactory heb je ook de beesten die jou ook kunnen aanvallen, die je als je ze te irritant vind, kunt afschieten. Dus in die zin zit er ook wel (een klein gedeelte) survival in. Maar het is niet het hoofddoel in de game.
Hero of Time Moderator LNX @CH4OS6 juli 2024 00:16
Er is zelfs passive mode. Het is hoe dan ook geen survival game. Dan zou Factorio dat ook zijn, gezien de monster raids. Of Legend of Zelda, aangezien je daar ook dood kan gaan door monsters die je raken. Beide alsnog geen survival game.
Hero of Time Moderator LNX @CH4OS6 juli 2024 11:45
Het is nog steeds geen survival. Wat je noemt, staat ook in de officiële omschrijving van de game, namelijk combat. Vechten.
Om Wikipedia te quoten over het suvivalgame genre:
Players generally [...] are required to survive as long as possible by finding the resources necessary to manage hunger, thirst, disease and/or mental state.
Satisfactory heeft geen honger, dorst, etc. Eten is alleen om je health sneller terug te krijgen.

Je gaat hier geen gelijk krijgen. Iedereen die random games 'survival' noemt zonder te weten wat het genre precies is, snappen het gewoon niet.
Bkim 6 juli 2024 05:36
Heel apart. De ontwikkeling is heel traag geweest tm 0.8 en nu plots van 0.8 naar 1.0?
Hero of Time Moderator LNX @Bkim6 juli 2024 12:18
Ontwikkeling traag? Er zijn best veel grote wijzigingen geweest met de updates. U3 bracht pijpen.
Update 4 had drones en de particle accelerator als grote vernieuwingen.
Update 5 had een complete overhaul van de Northern Forest biome, meer buildables en de customizer (ter vervanging van de paint gun).
Update 6 had de nieuwe Spire Coast en swamp, nieuw uiterlijk voor de wezens en meer variatie in wapens (inclusief een boombox).
Update 7 bracht de blueprints, passive mode en nog wat erg fijne QoL dingen.
Update 8 was een enorme update vanwege de overstap naar UE5, maar ook power towers, priority switches, nudging van buildables en ook niet te vergeten: vernieuwing van advanced game settings.

Het is dus niet echt opeens een grote stap. Men heeft ook uitgelegd men in 2 teams is gaan werken, waarbij 1 team de reguliere updates maakte en het andere team was met 1.0 bezig. De merges zijn na U8 gedaan waardoor er al een lange tijd geen patches zijn uitgekomen.
master_beuner 5 juli 2024 20:30
Wat een goed spel. Echt veel gespeeld. De hele community kijk uit naar 1.0
Indifstublatia @master_beuner5 juli 2024 22:00
EpzoCkerweterLuud, heb er in amper 7 maanden tijd 1800 uur in zitten. Erg tijdrovend :)
Myron90 @Indifstublatia5 juli 2024 23:18
Dan heb je in ieder geval keurig je 8 uurtjes per dag gemaakt in de fabriek😄!
Indifstublatia @Myron906 juli 2024 10:44
Hahahaha ja he, hihi.
Llopigat @Indifstublatia6 juli 2024 01:47
Jemig ik kan me niet voorstellen hoe zoiets je kan blijven boeien. Ik was bijvoorbeeld WoW al helemaal spuigzat na twee weken /played (en dat was gedurende een jaar of drie real world tijd).

Maar wel tof dat je er zo veel plezier aan beleeft. Dan heb je je geld er ook zeker uit :)

Ook iets als no man's sky, ondanks dat ik het wel leuk vond om een beetje rond te lopen in VR en te farmen, moest ik me er steeds echt toe aanzetten om te gaan spelen en dan houdt het al snel op. Ik hou vooral van verhalende games.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 15:19]

StackMySwitchUp @Llopigat6 juli 2024 07:45
De meerwaarde van games als Satisfactory (en factorio, en andere spellen uit het genre) over games als NMS is dat het niet gaat om welke nieuwe vijanden of omgevingen je tegenkomt, maar om de dopamine hit van het efficienter maken van je fabriekje, op een gegeven moment ga je tegen de limieten van een lopende band (of vloeistofbuis) aanlopen, en dan moet je hele brokken van je fabriek opnieuw ontwerpen. Een geniaal aspect daarin is dat ze inmiddels een blueprint systeem hebben waarin je productielijnen van te voren kunt ontwerpen, als je dat een beetje slim doet kun je een modulaire fabriek maken. Het is zo leuk, en doet de naam werkelijk eer aan. De enige reden dat ik het niet elke dag speel is omdat ik een gezin, een casemod-hobby en vrienden heb die liever wat anders spelen. Ik heb overigens ook zo'n 1000 uur in dit spel zitten.
Steenvoorde @StackMySwitchUp6 juli 2024 14:41
Klopt. Ik ben in de Corona tijd beginnen te spelen, update 2 of 3 dus, en heb er ondertussen 5500 uren inzitten - terwijl ik maar iets van 5 of 6 potjes gespeeld heb. Elk potje stel ik een ander doel, in mijn huidige save ben ik met lumen aan de slag gegaan om fabrieken zo mooi mogelijk uit te lichten en zo compact mogelijk en 100% efficient. Ik dacht eerst dat het een mooie basis voor 1.0 zou worden, maar de nodes worden overhoop gegooid en een aantal recepten ook dus ik kan beter helemaal opnieuw beginnen. Man wat kijk ik uit naar 1.0.
Llopigat @StackMySwitchUp6 juli 2024 15:01
Hmm dat klinkt meer als werk dan plezier eigenlijk :) Ik krijg daar geen 'dopamine hit' van :)

Maar wel tof voor jullie die dat wel krijgen.
Skywalker27 @Indifstublatia8 juli 2024 08:27
verslavender dan crack ;)
DaKluit 5 juli 2024 20:35
Veel uren aan besteed in het begin van Early Access. Maar de afgelopen 2 jaar niet meer. Misschien dat ik het weer ga spelen, maar ik heb tegenwoordig minder tijd om te gamen dan een paar jaar terug.

Maar voor iedereen die het nog niet gespeeld heeft, maar er wel over nadenkt, kan ik het spel zeker aanraden.
3raser @DaKluit8 juli 2024 09:26
Voor dit spel heb je vooral veel tijd nodig. Even een uurtje gamen werkt gewoon niet. Daarom is het bij mij ook gaan versloffen. Maar misschien dat ik na de 1.0 release wel weer een keer ga starten. Opnieuw beginnen zou dan wel vervelend zijn want dan ga ik mijn level 5 conveyor missen. O+

[Reactie gewijzigd door 3raser op 22 juli 2024 15:19]

DaKluit @3raser8 juli 2024 18:08
Ff je savegames editen en dan heb je je geliefde level 5 conveyor weer terug. Ookal ben je net geland ;)
3raser @DaKluit9 juli 2024 08:45
Maar dat is vals spelen! Hoewel ik het wel een beetje kan begrijpen als je weer helemaal opnieuw start.
DaKluit @3raser9 juli 2024 09:44
De developer heeft het aanpassen van de savegames mogelijk gemaakt. Dus in principe zou je kunnen zeggen dat de developer hier geen problemen mee heeft.
Daarnaast ben ik van mening dat valsspelen alleen niet oke is bij multiplayer spellen. In singleplayer doe je niemand kwaad ermee.
En zelfs hier bij multiplayer doe je er niemand kwaad mee, aangezien je niet tegen elkaar speelt maar met elkaar.
Mday 5 juli 2024 20:52
Voor wie het nog niet heeft gedaan en van FPS- factory builders houdt (vind het zelf niet echt een survivalgame maar soit) moet je deze echt proberen! Ik kan niet wachten op het verhaal en een beetje end-game.
_hennes @Mday5 juli 2024 21:18
730 uur speeltijd. De helft alleen, de andere helft multiplayer met twee vrienden.

Geweldig spel. Bouwen, verkennen. Factorio achtig optimalisatie.
Vier keer een nieuw spel gestart.

Ik ben nu aan het wachten op het einde van Baldurs gate III (multiplayer, een paar uur per week), en dan mogelijk weer Satisfactory, or Stellaris. Beide geweldinge long term multiplayer spelen.
Steenvoorde @Mday6 juli 2024 14:50
Het is inderdaad geen survival game. In het begin moet je wat hogs en spitters met melee wapens aanvallen om aan je resources te komen, maar later wordt dit steeds makkelijker met betere wapens. Het is vooral de lol van het bouwen en dan steeds betere en mooiere fabrieken neer te zetten. Ik heb zo achterlijk veel uren in dit spel gestopt en kan ook niet wachten op 1.0.
TV_NERD 5 juli 2024 20:56
Ik speel het al sinds de eerste Early Access, wat een geweldig spel. Voor een 1.0 ben ik 100% bereid (weer) opnieuw te beginnen.
Microwilly 5 juli 2024 21:49
Dit spel is te verslavend voor mij. |:( heel veel uur er inzitten..
Indifstublatia @Microwilly5 juli 2024 22:02
Hier ook. 1827 uur in amper 7 maand :P

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[Reactie gewijzigd door Indifstublatia op 22 juli 2024 15:19]

Jeffreyy2 @Indifstublatia6 juli 2024 01:35
"De fabriek moet groeien" mentaliteit elke ochtend als je wakker wordt of niet? :)
BTU_Natas @Jeffreyy26 juli 2024 10:06
Het is "The factory grows" niet the The factory must grow.
Indifstublatia @Jeffreyy26 juli 2024 10:47
Zoiets. Dit is een savegame van zo'n 450 uur.
Heb nog een andere van 600 uur, die is nog wat groter. Maar ook zwaarder. Trekt mijn videokaart niet.

Ben best wel benieuwd of ze alle glitches bij 1.0 eruit hebben gehaald.
Indifstublatia 5 juli 2024 22:01
Komt er bij 1.0 dan EINDELIJK de mogelijkheid om de WC te flushen in The Hub :') ?

Booyah. Schijnbaar wel, gezien de intro hahahaha.
Daar wacht echt de HEEEEEELE community al zeker 3 jaar op haha :')

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