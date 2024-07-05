De survivalgame Satisfactory komt op 10 september uit early access. Er wordt sinds 2019 al gewerkt aan het spel, maar begin september komt versie 1.0 beschikbaar. De update bevat onder andere 'een doorspoelfunctie voor het toilet'.

De officiële release werd aangekondigd via een muzieklivestream van ontwikkelaar Coffee Stain Studios. Aan het einde van de livestream werd een korte teaser getoond voor de 'Toilet Flush Update', wat in werkelijkheid de update naar versie 1.0 is. De update bevat meerdere aanpassingen, zoals een andere verspreiding van de grondstoffen, en nieuwe blauwdrukken.

In Satisfactory landt de speler op een verlaten planeet. Daar moet hij een fabriek opzetten, graven naar grondstoffen en producten verzenden. Het spel lijkt in dat opzicht op Factorio, alleen is de planeet waarop de speler landt niet procedureel gegenereerd. Sinds 2019 zijn er acht grote updates beschikbaar gekomen voor Satisfactory. Het spel was aanvankelijk alleen beschikbaar via de Epic Games Store, maar kwam in 2020 ook naar Steam.

Update: Intro aangepast.