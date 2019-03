Titel Satisfactory Platform Windows Ontwikkelaar Coffee Stain Studios Uitgever THQ Nordic Releasedatum Onbekend

Ongeveer een jaar geleden raakte een flink deel van de Tweakers-redactie in de ban van Subnautica, een survivalgame die zich vrijwel geheel onder water afspeelt. Een paar maanden later zou Subnautica de eerste game worden die tijdelijk gratis werd weggeven in de Epic Store, het platform waarmee de Fortnite-ontwikkelaar de concurrentie aan wil gaan met grootmacht Steam. Omdat bij games die via de Epic Store worden verkocht beduidend minder wordt afgeroomd, laten steeds meer studio's Steam links liggen. Subnautica bleek daarmee de eerste in een nog steeds groeiende rij games die enkel via de Epic Store op de markt worden gebracht. Ook het Zweedse Coffee Stain Studios, het kleine clubje dat we kennen van Goat Simulator, heeft inmiddels voor Epic gekozen.

Satisfactory, de nieuwe game van Coffee Stain, is dus enkel via Epic verkrijgbaar. Niet gratis, want THQ Nordic, de uitgever van de game, vraagt 30 euro om de game in Early Access te mogen spelen. Wanneer de game officieel verschijnt en wat hij dan gaat kosten, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of de game op andere platformen dan Windows verschijnt.

Je begint met niets

We slepen Subnautica erbij omdat het verleidelijk is om overeenkomsten te zien tussen de onderwater-game en Satisfactory, maar de twee zijn slechts ten dele vergelijkbaar. Waar Subnautica een echte survivalgame is, ligt de nadruk in Satisfactory ergens anders. Satisfactory lijkt veel meer op Surviving Mars, die andere survivalgame die in 2018 verscheen. In alle drie de games begin je met vrijwel niets, nadat je met een kleine ruimtecapsule op een vreemde planeet bent geland. In Satisfactory is de planeet waarop je landt niet procedureel gegenereerd. Alles wat je ziet is keurig netjes van tevoren door de makers zo neergezet. De wereld is dan ook niet oneindig. Je moet het doen met een planeetbrok van 30 vierkante kilometer. Dat lijkt weinig, maar het is een flinke lap grond waarop veel is te ontdekken.