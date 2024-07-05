Factorio-dlc Space Age verschijnt op 21 oktober

Wube Software brengt de Factorio-uitbreiding Space Age op 21 oktober uit. Het was al bekend dat de ontwikkelaar de dlc in 2024 beschikbaar wilde maken, maar er was nog geen concrete datum bekend. Space Age kost hetzelfde als de basegame, wat op Steam 32 euro is.

Space Age komt dit najaar uit, omdat Wube Software na de zomerperiode nog genoeg tijd wil hebben om de uitbreiding gereed te maken voor de release. Ook wil de ontwikkelaar voor de kerstdagen belangrijke bugfixes uitbrengen, mocht dat nodig zijn, schrijft Wube Software. De dlc kan nog niet vroegtijdig worden aangeschaft, maar Steam-gebruikers kunnen hem wel al op hun wishlist zetten. Verder geeft de Tsjechische ontwikkelaar een beknopt overzicht van gameplayelementen en planeten die in eerdere posts zijn besproken.

Space Age werd in 2021 aangekondigd, maar had toen nog geen naam. Die naam werd een jaar later bekendgemaakt. De uitbreiding speelt zich af na het verhaal in het originele Factorio, op het moment dat spelers met een raket de ruimte in vliegen. De dlc speelt zich af in de ruimte; spelers kunnen planeten bezoeken die allemaal unieke grondstoffen en materialen bevatten, maar ook allemaal eigen uitdagingen en gevaren hebben.

Factorio Space Age
Bron: Wube Software

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 05-07-2024 14:13
71 • submitter: Transportman

05-07-2024 • 14:13

71

Submitter: Transportman

Lees meer

Factorio

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Wube stopt ontwikkeling Factorio na update 2.1, werkt aan nieuwe games - update
Wube stopt ontwikkeling Factorio na update 2.1, werkt aan nieuwe games - update Nieuws van 31 mei 2026
Factorio krijgt op 22 december een upgrade en dlc voor Nintendo Switch 2
Factorio krijgt op 22 december een upgrade en dlc voor Nintendo Switch 2 Nieuws van 17 december 2025
Factorio komt naar de Nintendo Switch 2 als gratis upgrade voor Switch-eigenaren
Factorio komt naar de Nintendo Switch 2 als gratis upgrade voor Switch-eigenaren Nieuws van 25 oktober 2025
Wube brengt Factorio-dlc Space Age niet uit voor Nintendo Switch, versie 2.0 wel
Wube brengt Factorio-dlc Space Age niet uit voor Nintendo Switch, versie 2.0 wel Nieuws van 25 oktober 2024
Satisfactory komt op 10 september uit early access
Satisfactory komt op 10 september uit early access Nieuws van 5 juli 2024
Factorio-dlc Space Age speelt zich af op nieuwe planeten en komt over 1 jaar uit
Factorio-dlc Space Age speelt zich af op nieuwe planeten en komt over 1 jaar uit Nieuws van 25 augustus 2023
Factorio is 3,5 miljoen keer verkocht
Factorio is 3,5 miljoen keer verkocht Nieuws van 2 januari 2023
Factorio-ontwikkelaars kondigen uitbreiding aan
Factorio-ontwikkelaars kondigen uitbreiding aan Nieuws van 5 februari 2021
Meer producten en artikelen
Games Factorio

Reacties (71)

-Moderatie-faq
71
71
33
9
0
34
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Balance 5 juli 2024 15:08
Factorio 2.0
But thats not all. Factorio: Space Age will also coincide with the release of Factorio version 2.0 which will be a free upgrade for all users.

Version 2.0 has a wide range of game changes and improvements:
DLC wordt erg leuk, maar ben minstens even hyped over Factorio 2.0. Met name het nieuwe trein en rails systeem. Er zitten zoveel verbeteringen in. Ook het nieuwe remove view is game-changing en ik kan niet wachten de raarste dingen te bouwen met de nieuwe Combinators. De Whole belt reader maakt sushi-belts ineens een stuk realistischer, wat ook weer ongelooflijk veel opties geeft.

En dan: Mining landfill.
Landfill has always been a little bit tricky. As it stands it kinda breaks a fundamental symmetry in the base building, in that everything you build can be unbuilt, any mistake erased without judgement. But with landfill, one wrong click and it's there forever.
Wat ik zo fijn vind aan Factorio is dat je alles ongestraft kan proberen en elke imperfectie - zij het met een hele hoop werk - weg kan werken. Met Seablock liep ik daar best wel hard tegenaan, dus kan niet wachten om Seablock met Factorio 2.0 te gaan spelen!
Magic Power @Balance5 juli 2024 16:18
Ik heb de FFF's (Factorio Friday Facts) ook allemaal gelezen. Erg interessant om een kijkje in de keuken te nemen van hoe men daar het spel aan het bouwen is, en alles eromheen wat het bedrijf betreft.
Bu588 5 juli 2024 14:15
Dat worden weer korte nachten eind oktober, net als bij het origineel... "Oeps, komt de zon nu alweer op?" ;)
voxl_ @Bu5885 juli 2024 14:26
En wat heb ik er zin in! Lekker spaghetti neerleggen en later bottlenecks fixen, dan thuiskomen en hetzelfde doen in factorio :+
Stoney3K @voxl_5 juli 2024 15:14
Ik ben inmiddels overgestapt op Satisfactory, het spelen in 3D vind ik eigenlijk zelf wel leuker.
cappie @Stoney3K5 juli 2024 15:59
Ik vind de fabrieken die je in Satisfactory kunt maken veel te klein, de early game veel te tedious en gewoon niet uitdagend genoeg qua systemen. Het enige voordeel is dat je de hoogte in kunt, maar dat voegt te weinig toe.

Ik speel dit soort games voor de logistieke uitdagingen en het puzzelen... 3D of niet, dit maakt de tekortkomingen en tedium van Satisfactory niet goed.
beany @cappie5 juli 2024 16:42
Binnenkort komt Satisfactory 1.0 uit. Ze hebben veel aangepast, schijnbaar ook veel in de early/mid game juist vanwege de reden die jij aanhaalt.

Maar het zijn 2 verschillende games. Een game past je of het past je niet.
sygys @cappie5 juli 2024 18:56
Ik vind satisfactory echt wel heel erg goed. Juist het omhoog bouwen en het feit dat je er echt fabrieken mee kan bouwen is juist heel tof. Maargoed ben ook groot fan van factorio... Vind het beide heel tof. Maar ik vind persoonlijk wel dat je satisfactory teveel afschilderd als een te simpele game..

https://images.app.goo.gl/7VL753iqg861MaZF6

[Reactie gewijzigd door sygys op 22 juli 2024 16:05]

vdtweak @cappie5 juli 2024 16:41
Check ook eens captain of industry, dat is nu mijn nieuwe verslaving :-)
Magic Power @Stoney3K5 juli 2024 16:16
Satisfactory is op zich wel leuk, maar ik mis toch de eenvoud waarmee je in Factorio machines kunt bouwen.

Voor mij was de vergelijking tussen Factorio en Satisfactory altijd zo: In Satisfactory bouw je, en geniet je van, werelden, waarin je machines plaatst om het werk te doen. In Factorio bouw je machines zo optimaal mogelijk, in een wereld. Factorio is gemaakt om machines te bouwen, Satisfactory is gemaakt om van een wereld te genieten.

Dat gezegd hebbend: Kijk anders ook eens naar Dyson Sphere Program, het voelt een beetje als Factorio, maar dan in een 3D wereld.
Aetje @Stoney3K5 juli 2024 19:19
Die komt binnenkort (tm) ook uit met zijn 1.0 release... Satisfactory echter heeft een statische kaart. De replay value is er minder door.

"The Crust" komt binnenkort uit en wat ik er van zie stemt me gematigd optimistisch.
Yariva Moderator internet & netwerken @Bu5885 juli 2024 14:19
Het heet niet voor niets cracktorio!
gimbal @Bu5885 juli 2024 16:58
Ja. Vaarwel daglicht, het was leuk je weer even gekend te hebben. Ik heb bijna 3k uur in Factorio zitten, ik ben bang dat ik de 5k ga halen op deze manier.
R4gnax
@gimbal5 juli 2024 19:58
Echt? Maar 3k? Hoe heb je dat gepresteerd? Toch teveel geslapen de laatste jaren of zo? :+

(Ik zit zelf ondertussen op 4k+ - doet de geuzennaam cracktorio eer aan, inderdaad...)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:05]

TigerXtrm @Bu5885 juli 2024 19:19
En Satisfactory 1.0 in september. Het wordt een leuk najaar :D
Zoidberg_AvG 5 juli 2024 14:30
Lijkt erop dat ze geïnspireerd zijn door de Space exploration mod:
https://mods.factorio.com/mod/space-exploration

Mooi dat ze dat in het spel verwerkt hebben, hoewel ik de mod een mooi concept vindt zijn de animaties van alles wat toegevoegd is nooit echt op het niveau van het spel zelf, dus daar heb ik wel 3 tientjes voor over.
Duppie00 @Zoidberg_AvG5 juli 2024 14:33
Klopt. Ze hebben zelfs de ontwikkelaar aangenomen van de Space Exploration mod
R4gnax
@Zoidberg_AvG5 juli 2024 20:03
Andersom. De planning en pre-productie van Factorio bevatten altijd al de concepten voor het bouwen van platforms in de ruimte die ook naar andere planeten verhuisbaar zouden zijn. Alleen heeft men het nooit gehaald om dat allemaal voor de deadline van de originele game er nog in te krijgen met nog voldoende ontwikkelbudget over. Dus moesten er lastige keuzes gemaakt worden en ging dat allemaal terug de ijskast in.

Space Exploration was mogelijk als mod omdat het essentiële deel al wel geimplementeerd was: de mogelijkheid om meerdere werelden, zng. 'surfaces', gescheiden naast elkeaar in de game engine draaiende te hebben.
1Joshua5 @Zoidberg_AvG5 juli 2024 14:42
Voelt toch een beetje als een money grab van de developers. In iedergeval bedankt voor het onder de aandacht brengen van die Space Exploration mod.
Kees BOFH @1Joshua55 juli 2024 15:01
Wube (de developer van factorio) is een van de weinige ontwikkelaars die ik niet van een money grab zou beschuldigen.

Sowieso een game uitbrengen voor vrij weinig, en dan de hele tijd de game onderhouden, patches uitbrengen en contact met je community onderhouden, waar developers gewoon direct op gebruikers reageren.

Voor die €30 euro heb ik niet alleen jaren speelplezier gehad, in de tussentijd heb ik ook talloze patches en verbeteringen gekregen zonder daar ooit voor te hoeven te betalen. En zelfs nu blijf ik updates krijgen met de DLC ook al koop ik die niet.

Welke game doet dat nog meer? De meeste zijn release -> klaar, op naar het volgende project.

[Reactie gewijzigd door Kees op 22 juli 2024 16:05]

Upeletix @Kees5 juli 2024 15:04
Kleine correctie: de developer van Factorio is Wube Software
Kees BOFH @Upeletix5 juli 2024 15:32
Doh..
Rainbow @1Joshua55 juli 2024 17:12
Het is jammer dat je de indruk krijgt dat het een money grab zou zijn. Ze werken al ruim 3 jaar aan de expansion, ze hebben het team verdubbeld van 15 naar 30 mensen, ze hebben de ontwikkelaar van Space Exploration in dienst genomen, en ze hebben andere community modders in dienst genomen.

Naast dat ze een expansion ontwikkelen met nieuwe content, voeren ze ook letterlijk honderden quality of life features door, zodat de game nog beter wordt.

En wat ook interessant is, is dat alle verbeteringen die ze doorvoeren er juist voor gaan zorgen dat Space Exploration nog beter kan worden. De ontwikkelaar van Space Exploration werkt daar namelijk ook nog steeds aan en heeft dus als onderdeel van het Factorio ook zelf dingen kunnen doorvoeren die zijn eigen mod beter maakt.

Uiteindelijk is het ieders eigen keuze. Je kunt ook bij de base game blijven (die ook een upgrade krijgt naar 2.0 en veel nieuwe features en verbeteringen krijgt dus) en mods spelen (die dus ook verbeterd kunnen worden) en de expansion links laten liggen.
jugger naut @1Joshua55 juli 2024 14:46
Hoezo voelt dit als een money grab? Heb je de blogs bekeken waar de nieuwe features staan? Factorio 2.0 gaat zelfs een gratis upgrade worden...
Pendora @jugger naut5 juli 2024 15:48
$35 maar als je dat gaat afzetten tegen je speeluren is het verwaarloosbaar.
Nienix @Pendora5 juli 2024 17:56
Gekocht toen hij nog 25 kostte.
Ik kom nu op 0,002 € per uur.
BeefHazard @Nienix5 juli 2024 18:11
Ik was iets eerder, tientje voor betaald en daar speel ik nog steeds van (ook een gratis steam key gehad). Toen was het nog in alpha (0.5.2) :D
Wubinator @BeefHazard5 juli 2024 18:41
Toen moest het nog via de website van Wube Software zelf :)
Ik speelde het ook al jaren voordat het een keertje op Steam verscheen. Was een top game vanaf de start.

En inderdaad heel netjes dat iedereen die op die manier de game gekocht heeft ook een steam key ontving.

De DLC gaat er zeker gelijk komen :)
PeterFortuin @1Joshua55 juli 2024 14:49
Als je de blog van Factorio zou volgen, dan maak je waarschijnlijk een andere conclusie. De Space Age DLC is duidelijk anders ingestoken dan de Space Exploration Mod (ondanks dat de naam dat suggereert).
nielskool @1Joshua55 juli 2024 17:18
De openheid, toeweiding en community involvement van Wube maakt voor mij dat ze het volkomen verdienen.

En ze hebben heel veel verbeteringen die gratis in de base game erbij komen, Dat alleen is voor mij al reden genoeg om de DLC te kopen. Wat mij betreft verdienen ze het.
B Tender @1Joshua55 juli 2024 20:48
Ik denk dat deze game in de top10 allertijden zit in de ratio 'wat betaal je ervoor' vs 'wat krijg je ervoor', en dat geldt misschien nog wel meer voor deze DLC, als die ook maar de helft biedt van wat ze aankondigen (en waarschijnlijk biedt het juist nog aardig wat méér dan tot nu toe is aangekondigd).
E5X @Zoidberg_AvG5 juli 2024 15:05
Die mod heb ik ook veel gespeeld. Ik werd op gegeven moment wel een beetje moedeloos van de iets te grote omvang ervan en toen werd het wel een beetje eentonig.
Stetsed 5 juli 2024 14:28
Ik heb nog nooit echt factorio gespeelt(Was/Ben meer een MC speler in dat aspect met dingen zoals GregTech), maar zat er well naar te kijken want het lijkt voor mij echt een ideaal spel en denk dat ik het ergens in de nabije toekomst ga halen.

Alleen ga ik het well interessant vinden om te zien welke content ze toevoegen, want ik weet van vrieden en van het internet dat er heel wat mods bestaan voor Factorio(Cracktorio zoals zij het noemen), en blijkbaar is eentje daarvan ook een redelijk uitgebreide space mod?

Zou een van de factorio spelers hier daar een comment op kunnen geven en misschien toelichten om het bekend is hoe deze DLC zichzelf zal verschillen van de mods die tot nu toe bestaan.
Vasouris @Stetsed5 juli 2024 14:34
Zie hier en hier.

Simpel gezegd; space age is een (of paar) niveautjes makkelijker/korter dan space exploration.
Space age is (moet?) toegankelijk voor iedereen, space exploration is voor de echte die-hard.

Leuk feitje is dat de maker van space exploration dus bij wube werkt aan space age.
Stetsed @Vasouris5 juli 2024 14:40
Eerlijk gezegd ik hou van de houding die de Factorio devs nemen, niet alleen hebben ze officiele modding support, niet alleen laten ze je alle versies downloaden zonder enige vorm van DRM op hun website(waar je een key voor krijgt als je het op steam koopt). En dat ze mod developers aan nemen die laten blijken dat ze goede content maken die de community ook goed vind.

Ik denk dat ik toch effe een koopje ga maken.. heb op dit moment ongeveer 900 uur in 5 maanden in modded MC na het een paar jaar niet te hebben gespeeld, misschien kan factorio leuk bij in het lijstje.
Th3Eagle @Stetsed5 juli 2024 15:48
Probeer eerst de demo via Steam. Dat is de tutorial van factorio. Keten van storybased missies om je het doel te leren.

Het spel zelf is niet storybased ;)
latka @Stetsed5 juli 2024 14:35
Dacht dat de mod maker in dienst was gegaan bij Wube om te helpen de DLC te maken.
matjojo @latka5 juli 2024 14:53
Dat klopt inderdaad. Grappig genoeg is er een paar keer gerefereerd aan het feit dat hij bijna iedere keer een super complex concept op tafel zette waar dat goed het mes in gezet werd om het bruikbaar te maken voor het algemene factorio publiek.
R4gnax
@matjojo5 juli 2024 19:59
Komt omdat 'ie dat ook echt doet.
Als je ooit de Space Exploration mod van zijn hand aangeraakt hebt, dan weet je dat ook. :+
CappieL 5 juli 2024 14:32
Ik ga alvast wat verlof- en ADV-dagen her-indelen :D :D
Verwijderd 5 juli 2024 14:52
Factorio is zo gaaf! Ik heb er echt van genoten. Ik ben geen die-hard gamer, dus heb 't nooit uitgespeeld. En ik heb de settings wat makkelijker voor mezelf gezet (want ik ben geen die-hard gamer). Maar dit is echt een van de beste games die ik ooit gespeeld heb.

Ik ga ook zeker de DLC aanschaffen en zal zeker opnieuw beginnen in een nieuwe wereld dan. Genieten!

De techniek achter de game is ook cool. De dev geeft geen Steam keys uit. De game is dus nergens goedkoper te vinden dan de originele prijs die je op Steam betaalt. De game is gemaakt in C++ in een eigen gebouwde engine, met slechts enkele externe C++ packages.
leegethas 5 juli 2024 16:05
Factorio is toch dat spel wat nooit in de aanbieding is? :|
Bart ® Moderator Spielerij/AI
@leegethas6 juli 2024 09:32
Fantastisch he? Gewoon altijd een eerlijke prijs voor de game, en je hoeft nooit te wachten met kopen, en je zult nooit genaaid worden omdat het de volgende week opeens met 90% korting te koop is. Zouden meer ontwikkelaars moeten doen, in plaats van 70 euro vragen voor een game die half af is, en na 3 maanden al 50% korting geven.
nielskool @leegethas5 juli 2024 17:11
Factorio is toch dat spel wat nooit in de aanbieding is? :|
Correct. is nog nooit in de aanbieding geweest en de ontwikkelaars zijn ook niet voornemens om dat ooit te doen.
Aiii 5 juli 2024 14:26
Maar even wat vakantie inplannen voor eind oktober.
The Zep Man 5 juli 2024 14:38
The factory grows... in space!

Ik kijk ernaar uit. :P
Jeanpaul145 5 juli 2024 15:09
Wie Factorio een enorm leuk spel vindt moet ook eens een blik werpen op Dyson Sphere Program. Dat heeft vergelijkbare gameplay, en wanneer je supply chain uitgebreid genoeg is kan je dus Dyson spheres bouwen :)
svenie3000 @Jeanpaul1455 juli 2024 15:18
Ik ben recentelijk ‘The Crust’ tegen gekomen. Ze geven aan dat het een beetje een combi is van Factorio en Rimworld. Release van early access is over +- een weekje. Wellicht ook nog een om in de gaten te houden.
Magic Power @Jeanpaul1455 juli 2024 16:10
Ik ben toevallig nu met Dyson Sphere Program begonnen. Het voelt als een 3D versie van Factorio. Echt veel kan ik er nog niet over zeggen, want ik zit nog niet erg ver in de wereld. Maar het speelt op zich wel lekker weg.

Wat voor mij echter Factorio zo fijn maakt, is dat alles is gemaakt om makkelijk en lekker te kunnen bouwen. Details zoals een rij machines en stroompalen plaatsen door gewoon een 'lijn' te trekken, tot perfecte afstand tussen de stroompalen toe. Plaats een geupgrade versie van een element over een ander element, en hij neemt gewoon alle settings mee over. Een compleet programmeerbaar netwerk waarmee je uitgebreide berekeningen kunt maken, en daardoor laten bepalen hoe je wereld werkt. Praktisch alles is automatiseerbaar, en dat maakt voor mij Factorio zo'n fijn spel.
Jeanpaul145 @Magic Power5 juli 2024 17:47
Wat voor mij echter Factorio zo fijn maakt, is dat alles is gemaakt om makkelijk en lekker te kunnen bouwen. Details zoals een rij machines en stroompalen plaatsen door gewoon een 'lijn' te trekken, tot perfecte afstand tussen de stroompalen toe.
Als je wat verder in het doel bent unlock je blueprints in de tech tree, waarmee je op grote schaal de factories kan produceren die je nu in 't klein aan 't bouwen bent.

Dus nog ff geduld, en geniet in de tussentijd van ontwerp op kleine schaal, want wanneer je eenmaal blueprints hebt gaat het heel snel over naar steeds grotere schaal ;)
Magic Power @Jeanpaul1455 juli 2024 19:00
Ik heb meer dan 5k uur in Factorio zitten, mijn huidige map heeft +1830% Mining Productivity. Geloof me, ik weet hoe groot dingen kunnen worden.
Jeanpaul145 @Magic Power7 juli 2024 16:32
Toevallig ooit geprobeerd om een Dyson Sphere te maken met een capaciteit van 1 TW? Het duurt verdraaid lang om te bouwen en is eigenlijk vrij nutteloos (niet genoeg beschikbare planetaire ruimte om alle Power te benutten) maar het is op zich cool om te zien en erdoorheen te vliegen.
Indy81 @Jeanpaul1458 juli 2024 15:15
Ik heb zowel DSP als Factorio (inclusief Space Exploration) meerdere keren uitgespeeld.
Dyson Sphere is eigenlijk een vereenvoudigde versie van Factorio mèt Space Exploration.
Precies wat Factorio Space Age lijkt te worden.

Wat ik in Factorio mis, zit in Dyson Sphere en vice versa.

Ik denk wanneer Factorio space age uit komt, dat ik minder Dyson Sphere zal spelen. Factorio werkt gewoon wat lekkerder. Met Dyson Sphere ben ik net wat te vaak aan het kloten met de belts die omhoog of naar beneden moeten, blueprints passen nooit, De polen van planeten zijn geen recht grid. De planeten zijn te klein, net zoals m'n inventory. En het is verschrikkelijk om halverwege je ruimtereis te moeten wachten totdat je Mech weer opgeladen is.
Jeanpaul145 @Indy8110 juli 2024 00:03
blueprints passen nooit
Vaag, hier heb ik nooit last van. En k heb een paar blueprints op planetaire schaal, dus je zou denken dat 't daar dan voor zou komen.
Het zou kunnen zijn dat je iets bouwt voor een latitude dat te hoog/laag is voor je bkueprint: dingen die voor de evenaar zijn ontworpen bouwen doorgaans niet in de poolcirkels bijvoorbeeld. Daar is mee om te gaan door je designs te modulariseren zodat ze breder inzetbaar zijn.
De polen van planeten zijn geen recht grid
Probeer jij maar eens een recht grid te projecteren op een 3D Sphere waarbij, belangrijk, elk vakje in het grid even groot is ;)
(hint: dat lukt je niet)
De planeten zijn te klein, net zoals m'n inventory
Qua planeten ben ik het met je eens, maar m'n inventory is met alle upgrades vrij groot, iets van 10x10+2x10. Zou meer nog beter zijn? Misschien, misschien niet. Want dan kom je in het vaarwater van Intersteller Logistics Stations, dus ik kan zien waarom ze tenminste een grens stellen aan de grootte van je inventory. Dit is een gameplay balance waar Factorio niet naar hoeft te kijken, als minder uitgebreid product met maar 1 (Niet-3D) planeet. Zelfs na de upgrade naar 2.0 zal dat niet verder gaan dan een solar system, en vziw kan je niet eens een Dyson Sphere bouwen. Jammer, want dat is dus een van de handjevol endgame concepten dat DSP leuk houdt, in elk geval voor mij.
En het is verschrikkelijk om halverwege je ruimtereis te moeten wachten totdat je Mech weer opgeladen is.
Dan moet je meer upgrades aanschaffen, met name voor Energy Capacity, Warp Velocity en Power voor Icarus. De enige plek waar ik nog echt moet opladen is wanneer ik naar het zwarte gat ga, wat helemaal aan de rand van m'n local galaxy patch zit.
Oh en ook wanneer ik op Dark Fog Seeds ga jagen, maar dat heeft er meer mee te maken dat ik heel dicht in de huurt bij die krengen uit warp wil droppen omdat dat gewoon een flink stuk sneller is. Maw ik ben dan niet heel energie-efficiënt bezig. Maar ik kan er niet te veel mee zitten, k heb een overvloed aan antimatter fuel rods dus uiteindelijk komt het dan neer op ff een kopje koffie doen :p

Maar ik moet wel zeggen dat ik waarschijnlijk een flink uitgebreidere build heb dan jij, en dus meer productiecapaciteit voor verschillende producten: mijn save game is 800MB, en wanneer ik echt ga spelen kan ie al m'n 16 cores aardig goed benutten (>60% per stuk), net als de 128MB L3 cache die m'n CPU aan boord heeft. Dat is geen hardware die iedereen zomaar heeft liggen; m'n Steam Deck gaat er in elk geval van op z'n knieën. Dus ik realiseer me dat de endgame die ik nu aan 't spelen ben niet voor iedereen is weggelegd.

FF terzijde, probeer eens naar het systeem van je eigen zwarte gat te gaan, je game te saven(!!), en dan het zwarte gat in te gaan. Ik zal niet voor je spoilen wat er dan gebeurt, maar mocht je ooit Spore hebben gespeeld, het is in elk geval niet dat :)

[Reactie gewijzigd door Jeanpaul145 op 22 juli 2024 16:05]

Indy81 @Jeanpaul14515 juli 2024 10:49
Misschien heb ik wat updates gemist, ik heb Dyson Sphere gespeeld toen het net uit kwam, misschien dat het met blueprints verbeterd is.

Dat met het zwarte gat, daar ben ik geweest, ben er tegenaan gevlogen, maar ik stuiterde er gewoon weer van af. Misschien dat dit ook met updates anders is geworden.

Misschien ligt het aan mij, ik breid liever snel uit naar planeten met rare resources, omdat dit makkelijker produceren is. Dat doe ik vrij snel, omdat ik die resources nodig heb om juist die research te doen om mijn Icarus te upgraden. Dus op het moment dat ik daar naar toe ga, heb ik die research nog niet.

Je zult inderdaad wel een uitgebreidere build hebben, ik stop meestal als ik het heb uitgespeeld. Heb nog nooit een hele dyson sphere gebouwd. Voor het opschalen van productie, val ik liever terug op Factorio.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.