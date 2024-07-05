Factorio-dlc Space Age verschijnt op 21 oktober

Wube Software brengt de Factorio-uitbreiding Space Age op 21 oktober uit. Het was al bekend dat de ontwikkelaar de dlc in 2024 beschikbaar wilde maken, maar er was nog geen concrete datum bekend. Space Age kost hetzelfde als de basegame, wat op Steam 32 euro is.

Space Age komt dit najaar uit, omdat Wube Software na de zomerperiode nog genoeg tijd wil hebben om de uitbreiding gereed te maken voor de release. Ook wil de ontwikkelaar voor de kerstdagen belangrijke bugfixes uitbrengen, mocht dat nodig zijn, schrijft Wube Software. De dlc kan nog niet vroegtijdig worden aangeschaft, maar Steam-gebruikers kunnen hem wel al op hun wishlist zetten. Verder geeft de Tsjechische ontwikkelaar een beknopt overzicht van gameplayelementen en planeten die in eerdere posts zijn besproken.

Space Age werd in 2021 aangekondigd, maar had toen nog geen naam. Die naam werd een jaar later bekendgemaakt. De uitbreiding speelt zich af na het verhaal in het originele Factorio, op het moment dat spelers met een raket de ruimte in vliegen. De dlc speelt zich af in de ruimte; spelers kunnen planeten bezoeken die allemaal unieke grondstoffen en materialen bevatten, maar ook allemaal eigen uitdagingen en gevaren hebben.