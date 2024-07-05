Factorio-dlc Space Age verschijnt op 21 oktober

blueprints passen nooit
Vaag, hier heb ik nooit last van. En k heb een paar blueprints op planetaire schaal, dus je zou denken dat 't daar dan voor zou komen.
Het zou kunnen zijn dat je iets bouwt voor een latitude dat te hoog/laag is voor je bkueprint: dingen die voor de evenaar zijn ontworpen bouwen doorgaans niet in de poolcirkels bijvoorbeeld. Daar is mee om te gaan door je designs te modulariseren zodat ze breder inzetbaar zijn.
De polen van planeten zijn geen recht grid
Probeer jij maar eens een recht grid te projecteren op een 3D Sphere waarbij, belangrijk, elk vakje in het grid even groot is
(hint: dat lukt je niet)
De planeten zijn te klein, net zoals m'n inventory
Qua planeten ben ik het met je eens, maar m'n inventory is met alle upgrades vrij groot, iets van 10x10+2x10. Zou meer nog beter zijn? Misschien, misschien niet. Want dan kom je in het vaarwater van Intersteller Logistics Stations, dus ik kan zien waarom ze tenminste een grens stellen aan de grootte van je inventory. Dit is een gameplay balance waar Factorio niet naar hoeft te kijken, als minder uitgebreid product met maar 1 (Niet-3D) planeet. Zelfs na de upgrade naar 2.0 zal dat niet verder gaan dan een solar system, en vziw kan je niet eens een Dyson Sphere bouwen. Jammer, want dat is dus een van de handjevol endgame concepten dat DSP leuk houdt, in elk geval voor mij.
En het is verschrikkelijk om halverwege je ruimtereis te moeten wachten totdat je Mech weer opgeladen is.
Dan moet je meer upgrades aanschaffen, met name voor Energy Capacity, Warp Velocity en Power voor Icarus. De enige plek waar ik nog echt moet opladen is wanneer ik naar het zwarte gat ga, wat helemaal aan de rand van m'n local galaxy patch zit.
Oh en ook wanneer ik op Dark Fog Seeds ga jagen, maar dat heeft er meer mee te maken dat ik heel dicht in de huurt bij die krengen uit warp wil droppen omdat dat gewoon een flink stuk sneller is. Maw ik ben dan niet heel energie-efficiënt bezig. Maar ik kan er niet te veel mee zitten, k heb een overvloed aan antimatter fuel rods dus uiteindelijk komt het dan neer op ff een kopje koffie doen
Maar ik moet wel zeggen dat ik waarschijnlijk een flink uitgebreidere build heb dan jij, en dus meer productiecapaciteit voor verschillende producten: mijn save game is 800MB, en wanneer ik echt ga spelen kan ie al m'n 16 cores aardig goed benutten (>60% per stuk), net als de 128MB L3 cache die m'n CPU aan boord heeft. Dat is geen hardware die iedereen zomaar heeft liggen; m'n Steam Deck gaat er in elk geval van op z'n knieën. Dus ik realiseer me dat de endgame die ik nu aan 't spelen ben niet voor iedereen is weggelegd.
FF terzijde, probeer eens naar het systeem van je eigen zwarte gat te gaan, je game te saven(!!), en dan het zwarte gat in te gaan. Ik zal niet voor je spoilen wat er dan gebeurt, maar mocht je ooit Spore hebben gespeeld, het is in elk geval niet
dat
[Reactie gewijzigd door Jeanpaul145 op 22 juli 2024 16:05]