Factorio is 3,5 miljoen keer verkocht

Van constructie- en managementsimulatiegame Factorio zijn inmiddels 3,5 miljoen exemplaren verkocht. De game was sinds 2012 in ontwikkeling en kwam in 2020 voor het eerst uit Early Access.

Het aantal van 3,5 miljoen verkochte exemplaren is behaald tijdens de Kerstdagen van vorig jaar, schrijft ontwikkelaar Wube Software in een blogpost. Volgens het bedrijf is er nog steeds sprake van een stabiele verkoopaantallen in de vorm van 500.000 stuks per jaar.

Wube Software meldt verder dat de release van de game op de Nintendo Switch goed is verlopen en dat er op deze console 40.000 exemplaren van de game zijn verkocht, wat ongeveer volgens verwachting is. Met name in Japan lijkt de game erg populair; 40 procent van de Switch-verkopen vinden in dat land plaats.

De ontwikkelaar zegt onder meer druk te zijn met het wegwerken van bugs en crashes bij de Switch-versie van Factorio. Daarna zegt Wube Software zich te richten op het uitbrengen van ondersteuning voor controllers voor de pc en Steam Deck, gevolgd door ondersteuning voor muis en toetsenbord voor de Switch. Het bedrijf geeft geen tijdschema voor deze toevoegingen en vraagt om enig geduld.

De update van Wube Software bevat nog weinig concrete informatie over de grote uitbreiding die al in februari 2021 werd aangekondigd. De ontwikkelaar erkent dat de blogpost nog weinig details bevat over deze uitbreiding en zegt dat grote delen van de gameplay nog worden veranderd en aangepast, waardoor het weinig zin zou hebben er nu over te vertellen, omdat die informatie dan snel verouderd is.

Factorio is te omschrijven als een constructie- en managementsimulatiegame. In het spel moeten spelers op een planeet een fabriek opbouwen en die verdedigen. Het doel is om een grootschalige industrie op te zetten om zo een raket te kunnen bouwen om de planeet te verlaten.