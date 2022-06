Factorio-ontwikkelaars kondigen uitbreiding aan

De populaire constructie- en managementsimulatiegame Factorio krijgt een uitbreiding. Het zal zeker een jaar kosten voor de uitbreiding af is. Er komt geen nieuwe grote update meer voor de basegame, zodat de makers zich op de uitbreiding kunnen richten.

In een blogpost zetten de Tsjechische ontwikkelaars van Wube Software uiteen wat de toekomstplannen zijn voor Factorio. De game, die in 2013 werd aangekondigd via een crowdfundingcampagne en van 2016 tot 2020 in early-access was, krijgt een 'significante' uitbreiding. De uitbreiding zal een aanvulling zijn op de game, met nieuwe content. Alle mods moeten volgens de ontwikkelaars gewoon blijven werken, ook met de uitbreiding.

De ontwikkelaars zeggen daarnaast dat dit betekent dat zij stoppen met het doorontwikkelen van Factorio zelf. De 1.1-release zal de laatste zijn. De game wordt wel nog onderhouden, dus bugfixes en kleine aanpassingen zullen nog steeds worden doorgevoerd, maar er komt in de basisgame geen content meer bij.

Ook zeggen de makers niet van plan te zijn om Factorio 2 uit te brengen. "Een nieuwe Factorio maken is precies het tegenovergestelde van wat we willen", schrijven de ontwikkelaars. "De base game is nu op een punt waar we blij mee zijn, op het gebied van bijvoorbeeld graphics, tutorials, engine en multiplayer. We hebben het grootste deel van het afgelopen jaar gewerkt aan het afmaken van de gui. Het laatste wat we willen, is dat allemaal weggooien puur om maar dingen te veranderen."

De uitbreiding heeft de voorkeur voor de ontwikkelaars omdat ze zelf als spelers geen fan zijn van kleine uitbreidingspakketten. Daarom richt de studio zich op één 'grote uitbreiding'. Het is nog te vroeg om een datum aan de uitbreiding te koppelen of om te zeggen wat er in de uitbreiding zal zitten, zeggen de makers. De studio gaat op zoek naar extra 3d-artiesten en ontwikkelaars om aan de uitbreiding te werken. Factorio was 8 jaar en 10 maanden in ontwikkeling. Er zijn tot nu toe meer dan 2,5 miljoen exemplaren van de game verkocht.

Update 18.00: Eerder meldden we dat de uitbreiding binnen een jaar af moest zijn. Dat klopt niet. De ontwikkeling duurt op zijn minst een jaar, volgens de ontwikkelaars.