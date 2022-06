Mars Horizon laat spelers ruimteagentschap leiden tot aan landing mensen op Mars

Mars Horizon is uitgebracht. In de game leiden spelers een ruimteagentschap vanaf het begin van het ruimtetijdperk tot aan het moment dat de eerste mensen op Mars arriveren. Het spel is beschikbaar voor de pc, Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch.

In strategiesimulatiegame Mars Horizon van de in Bristol gevestigde indie-ontwikkelaar Auroch Digital moet de speler vanaf de jaren vijftig een ruimteagentschap leiden door het ruimtevaarttijdperk, met als doel om als eerste agentschap mensen op de planeet Mars te zetten. Spelers kunnen kiezen uit vijf verschillende ruimteagentschappen, met elk hun eigen kenmerken, basis, voertuigen en ruimtevaartuigen. Het gaat om de ESA, de VS, China, Japan, en Rusland.

Als speler hebben je beslissingen invloed op het wel of niet behalen van succes. Zo moet je een basis opzetten met lanceerplatforms, onderzoekslaboratoria en trainingsfaciliteiten voor de astronauten. Ook kun je voertuigen bouwen, satellieten en ruimtevaartuigen lanceren om het zonnestelsel te verkennen en moet het controlecentrum beheerd worden.

Wetenschappelijke ontwikkelingen en technische uitdagingen overwinnen speelt ook een rol. Zo kan er geïnvesteerd worden in technologie, maar je kan ook meer risico's nemen om de race naar Mars in je eigen voordeel te beslechten. Daarnaast moeten een ruimtevaartuig en raket worden gebouwd, waarbij onderaannemers en hun specifieke voordelen een rol spelen. Verder moet er bemanning worden geworven en kan je er als speler voor kiezen om diplomatieke verbanden aan te gaan met andere agentschappen, bijvoorbeeld om resultaten van ruimteverkenningen te delen.

Er zijn drie verschillende moeilijkheidsgraden. In de makkelijkste, de Explorer-modus, zijn missies minder uitdagend. In de moeilijkste, de Veteran-modus, word je flink op de proef gesteld volgens de makers. Management op kleine schaal is ook belangrijk in Mars Horizon. Zo moet je bijvoorbeeld de locatie en lay-out van je basis nauwgezet plannen, omdat het vrijmaken van de grond geld kost en sommige gebouwen die naast elkaar worden gezet, leveren bonussen of juist nadelen op.

Mars Horizon is ontwikkeld met bijdragen van de European Space Agency en de UK Space Agency. Zo is er samengewerkt met technici van de ESA, wat er volgens de makers van de game mede toe heeft geleid dat de scenario's uit Mars Horizon 'ongekend realistisch en authentiek' zijn. De game kost achttien euro op Steam.