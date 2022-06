IKEA introduceert gekleurde slimme spots met GU10-fitting

IKEA heeft een gekleurde ledspot met GU10-fitting aan zijn Trådfri-lijn van slimme verlichting toegevoegd. Gebruikers kunnen kiezen uit negen verschillende kleuren en dimmen bij de nieuwe Trådfri GU10-ledlamp.

IKEA had al GU10-lampen in zijn Trådfri-aanbod maar die waren alleen dimbaar of daar was alleen de wittint aan te passen. De nieuwe GU10-variant kan ook gekleurde weergave bieden, heeft een maximale helderheid van 345 lumen en wordt voor 14,95 euro aangeboden. De eerdere variant met wittinten heeft een maximale helderheid van 400 lumen en kost 12,95 euro. De versie die alleen kan dimmen kost 7 euro.

De introductie volgt op andere recente toevoegingen aan IKEA's Trådfri-aanbod, zoals een snelkoppelknop en Silverglans, een draadloze dimmer om maximaal 10 lichtbronnen tegelijk te dimmen, en aan en uit te doen. IKEA heeft te maken met toenemende concurrentie van onder andere de Lidl. Die breidde recent ook zijn aanbod uit met onder andere gekleurde sfeerlampen en gekleurde buitenverlichting. Ook introduceerde de Lidl een kachel die via wifi te bedienen is en een draadloze deurbel.