IKEA brengt HomeKit-ondersteuning naar Trådfri-bewegingssensor en snelkoppelknop

IKEA gaat Apple HomeKit ondersteunen in nog twee Trådfri-smarthomeproducten, de bewegingssensor en de snelkoppelknop van de productlijn. Nieuwe firmware is beschikbaar en wordt automatisch toegevoegd aan de slimme apparaten.

De slimme snelkoppelknop en bewegingssensor van IKEA krijgen met de eerstvolgende firmware-update ondersteuning voor Apple HomeKit. De nieuwe ondersteuning zit in versie 1.13.21 van de Trådfri Gateway en werkt volgens HomeKit Authority al in het Verenigd Koninkrijk, en naar verwachting ook snel in de rest van de wereld. Met de update krijgt de slimme Trådfri-ledlamp bovendien de mogelijkheid om het aan- en uitzetten van de lamp te configureren.

De snelkoppelknop werd begin dit jaar uitgebracht en is te koppelen aan de Trådfri-hub. Gebruikers kunnen een specifieke actie koppelen aan de knop, zoals bepaalde scenes instellen op lampen of slimme rolgordijnen openen of sluiten. Met de bewegingssensor gaan lampen automatisch aan als er beweging in een ruimte is.

Met ondersteuning van HomeKit kunnen gebruikers Trådfri-producten automatiseren via hun Mac, iPhone of iPad en besturen met spraakassistent Siri. Behalve met HomeKit kunnen de slimme producten van IKEA ook bestuurd worden met de eigen Home Smart-app en grotendeels met Google Assistent. In januari stelde IKEA de Europese ondersteuning van HomeKit voor Fyrtur- of Kadrilj-rolgordijnen nog uit, omdat er problemen waren. In andere landen wordt HomeKit wel al ondersteund bij deze gordijnen.

IKEA werkt hard aan het uitbreiden van de Trådfri-lijn van slimme producten. Begin februari voegde IKEA gekleurde slimme spots met GU10-fitting toe aan de lijn, nadat eerder de snelkoppelknop en een draadloze dimmer werden uitgebracht.