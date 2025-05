Nederlandse start-up Innovation In Motion voor slimme gordijnen stopt ermee

De Nederlandse start-up Innovation In Motion stopt ermee. Het bedrijf heeft volgens medeoprichter Kai Beetstra meer openstaande schulden bij de Belastingdienst dan inkomsten en kan geen nieuwe producten meer laten maken.

Beetstra vertelt in een videoboodschap die Tweakers kon inzien, dat het bedrijf de voorbije weken en maanden heeft geprobeerd om de resterende orders van klanten te verwerken, maar daar komt nu een einde aan. Het is niet duidelijk hoe de klanten die onlangs een Slide-systeem hebben besteld en nog niet hebben ontvangen, hun geld terugkrijgen.

Beetstra zou nog enkele aanpassingen doen aan de app van Slide, zodat klanten hun iot-gordijnsystemen ook zonder de cloud van het bedrijf kunnen blijven gebruiken. De medeoprichter vertelt dat het sinds kort ook mogelijk is om de Apple HomeKit- en Homey-integratie lokaal te laten functioneren. Hij verwijst hiervoor naar inspanningen van bepaalde communityleden. De integratie met ifttt en Google Home zal binnenkort wel ophouden met functioneren, omdat voor deze features een verbinding met de cloud nodig zou zijn.

De Slide is een iot-gordijnsysteem van smarthomestart-up Innovation In Motion uit Amsterdam. Het product werd in 2016 geïntroduceerd via een crowdfundingcampagne op Kickstarter en behaalde in twee dagen zijn doel. Het product was eind 2019 ook te koop via de webshop van het bedrijf, en kostte daar 299 euro. De Slide heeft een 12V-motor en een koppelsysteem dat aan een bestaande gordijnrail wordt bevestigd. Het systeem kan met een app worden aangestuurd om gordijnen te openen of te sluiten.