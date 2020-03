Homey-app-update laat gebruikers widgets plaatsen op iOS en Android

Een update voor de Homey-app laat Android- en iOS-gebruikers widgets installeren die direct toegang bieden tot Flows. De widgets zijn te gebruiken vanaf appversie 4.1.1, die versie is nu beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store.

Met de widgets kunnen gebruikers volgens Homey sneller hun favoriete Flows activeren, zonder dat daarvoor de app hoeft te worden opgestart. In een YouTube-filmpje geeft Homey het voorbeeld van vier Flows waaruit de gebruiker kan kiezen. Het is onduidelijk of gebruikers ook meer of minder Flows in de widget kunnen plaatsen.

Athom Homey is een smarthomehub die te verbinden is met slimme apparaten en een Android- of iOS-smartphone. De Homey Flows zijn instructies die door de gebruiker in gang kunnen worden gezet. Bij de Flow filmtijd zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn dat de elektrische gordijnen omlaag gaan, de lampen worden gedimd en de tv wordt ingeschakeld. Dergelijke Flows zijn met de update via widgets te besturen.