Rallygame WRC 9 verschijnt op 3 september voor consoles en pc

Uitgever Nacon en ontwikkelaar KT Racing kondigen WRC 9 aan. De officiële rallygame rondom het FIA World Rally Championship. Het spel verschijnt op 3 september voor de pc, de Xbox One en de PlayStation 4. Later komt de game naar de Switch en next-genconsoles.

Volgens de ontwikkelaar krijgt WRC 9 een verbeterde carrièremodus, met nieuwe mogelijkheden om teams te upgraden, meer variatie in evenementen en 'een sterkere verbinding met wat de teams van het echte kampioenschap het hele jaar door doen'.

KT Racing zegt dat het weggedrag van de rallyauto's in WRC 9 is verbeterd. Volgens de studio is daarbij goed gekeken naar de physics van zaken als de ophanging, remmen en massaoverdracht. Ook belooft de studio beter geluid. Verder worden er drie nieuwe rally's toegevoegd: Safari Rally in Kenia, Rally Japan op smalle asfaltwegen en de rally in Nieuw-Zeeland die fraaie landschappen belooft.

WRC 9 krijgt ook nieuwe klassieke rallyauto's. Volgens de aankondiging zijn dat er 'meer dan vijftien'. Verder zitten alle vijftig huidige officiële teams in het spel. Nacon en KT Racing hebben de licentie met WRC Promotor tot 2022 verlengd en zullen ook WRC 10 en WRC 11 uitbrengen.

Op 3 september verschijnt WRC 9 voor de Xbox One en de PlayStation 4. De pc-versie komt dan ook uit via de Epic Games Store. Of die versie later ook naar een andere downloadwinkel komt, is nog niet bekend. Nacon meldt dat er ook versies komen voor de Nintendo Switch, de Xbox Series X en de PlayStation 5. Meer details over de kenmerken van die versies volgen in de komende maanden.