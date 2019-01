Bigben en Kylotonn brengen in september het rallyspel WRC 8 uit

Bigben en Kylotonn hebben WRC 8 aangekondigd. De officiële game van het FIA World Rally Championship 2019 komt in september dit jaar uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

WRC 8 volgt twee jaar na het vorige deel uit de franchise. Ontwikkelaar Kylotonn heeft naar eigen zeggen de tijd genomen om alle aspecten van de game te verbeteren: betere graphics, meer technische routes en een uitgebreidere carrièremodus. Ook de besturing en de physics van de voertuigen moeten realistischer aanvoelen. Het spel bevat daarnaast een nieuw dynamisch weersysteem om willekeurige weerselementen aan een race toe te voegen.

In WRC 8 kunnen spelers hun coureur kiezen uit de officiële teams van het seizoen 2019, dat wordt gekenmerkt door de terugkeer van zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier voor Citroen Racing en negenvoudig wereldkampioen Sébastien Loeb voor Hyundai Motorsport. Daarnaast is er een selectie van WRC 2- en Junior WRC-coureurs beschikbaar, en kan er geracet worden in een aantal historische wagens, die binnenkort worden onthuld. Verder zijn er volgens Bigben en Kylotonn ruim honderd speciale stages in veertien landen.