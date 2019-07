Game-uitgever Bigben neemt Franse ontwikkelstudio Spiders over

Bigben Interactive laat weten dat het de Franse gameontwikkelstudio Spiders heeft overgenomen. De studio is gespecialiseerd in actie- en rpg-spellen en maakte onder meer Mars: War Logs. Voor uitgever Bigben is het alweer de vierde acquisitie van een studio in anderhalf jaar tijd.

Met de overname van Spiders wil Bigben Interactive naar eigen zeggen zijn positie als ontwikkelaar-uitgever versterken, en tegelijkertijd zijn expertise uitbreiden met betrekking tot genres die nog in het portfolio ontbreken. Het gaat daarbij volgens de uitgever voornamelijk om een aantal rpg-genres. Spiders, gebaseerd in Parijs, heeft momenteel zo’n dertig werknemers in dienst en beschikt over zijn eigen Silk Engine, een development engine die ontwikkeling mogelijk maakt voor zowel pc's als consoles.

Spiders, gebaseerd in Parijs, werd in 2008 opgericht door voormalige Monte Cristo-ontwikkelaars die eerder werkten aan het spel Silverfall. Jehanne Rousseau, de huidige ceo en mede-oprichter van de studio, blijft Spiders leiden. De studio heeft intussen zes games op zijn naam staan, waaronder Mars: War Logs dat zich afspeelt op de rode planeet, de rpg Bound by Flame met een middeleeuws fantasythema en The Technomancer, een cyberpunk-rpg. In september verschijnt de nieuwste game van Spiders, getiteld Greedfall.

De voorbije achttien maanden nam BigBen Interactive al drie andere studio’s over. Zo werd de uitgever eigenaar van de Cyanide-studio, waardoor de groep zijn aanbod kon uitbreiden met genres zoals wielrensimulaties, turn-based games en stealth games. Met het toegenomen belang in Kylotonn Racing stapte de uitgever ook in de racesimulatiespellen, terwijl de acquisitie van de Eko Software-studio voor meer expertise zorgde in genres als action-rpg’s en collectieve sportsimulaties.

De overname van Spiders past volgens Bigben 'perfect in het Bigben 2022-plan dat van de groep één van de toonaangevende marktleiders in AA-videogames moet maken'.