Kleine SpaceX-testraket komt kort van de grond tijdens vrijevluchttest

SpaceX is erin geslaagd om zijn Starhopper-testraket door een korte ontsteking van de enkele Raptor-methaanmotor gedurende korte tijd van de grond te krijgen. Het is voor het eerst dat de testraket voor de komende Starship-raket zonder kabel van de grond is losgekomen.

Elon Musk meldt op Twitter dat de vrijevluchttest van de Starhopper succesvol is verlopen. Hij deelde daarbij een korte video van de ontstoken Raptor-motor, waarbij te zien is dat de raket van de grond opstijgt. Heel hoog kwam de raket overigens niet; op de lanceerinstallatie van het Texaanse Boca Chica werd volgens plan een hoogte van 20 meter bereikt. Musk geeft aan dat een dergelijke lancering in een week of twee weer plaatsvindt, maar dat dan een hoogte van 200 meter moet worden gehaald.

Deze eerste succesvolle 'hop' zonder kabel had woensdag al moeten plaatsvinden. Starhopper ontstak toen zijn Raptor-raketmotor gedurende drie seconden, waarna de motor werd uitgeschakeld en er brand ontstond bij de raket. Dat leek enigszins op een static fire-test met de Starhopper van 16 juli, waarbij de raket in een vuurbal werd gehuld nadat onverbrand methaan ontbrandde.

SpaceX heeft in april voor het eerst de enkele methaanraketmotor van de Starhopper ontstoken, al zat de raket toen nog vast met een kabel. Uiteindelijk moet de testraket drie Raptor-motoren krijgen, zodat hij veel verder van de grond komt. De Starhopper-testraket wordt niet alleen ingezet om de Raptor-motoren te proberen, maar uiteindelijk ook om bijvoorbeeld het verticale landen te testen. Starhopper heeft daarom landingspoten die Starship ook moet krijgen.

Starship wordt de nieuwe superraket van SpaceX. Deze raket moet geheel herbruikbaar worden en krijgt in totaal in ieder geval 41 methaanmotoren, maar dat kunnen er ook nog meer worden. Starship is strikt genomen overigens de naam voor de bovenste rakettrap; Super Heavy is de naam van de eerste trap die zeker 35 Raptor-motoren zal krijgen. Het moet de krachtigste raket ooit worden en onder meer Musks visie van een basis op Mars verwezenlijken.