SpaceX voltooit Starhopper-test waarbij methaanraketmotor kort is ontstoken

SpaceX heeft voor het eerst de Raptor-methaanraketmotor ontstoken bij de Starhopper. Dit is een kleine testversie van de tweede rakettrap van Starship, de grote, in ontwikkeling zijnde raket van SpaceX. De test is succesvol verlopen.

Elon Musk meldt op Twitter dat het om een tethered hop ging, waarbij Starhopper dus nog vastzat aan het lanceerplatform van de Texaanse Boca Chica-lanceerfaciliteit. Daarbij is de relatief kleine testraket iets van de grond gekomen, maar het gaat daarbij slechts om een aantal centimeters. Hierbij is een enkele Raptor-motor ontstoken, maar het plan is om Starhopper uiteindelijk van drie Raptor-motoren te voorzien, zodat hij veel verder van de grond komt.

De website NASA-spaceflight heeft een kort filmpje gepubliceerd waarbij de ontsteking van de raketmotor van de Starhopper is te zien. Deze Starhopper-testraket wordt niet alleen ingezet om de Raptor-motoren te proberen, maar uiteindelijk ook om bijvoorbeeld het verticale landen te testen. Daartoe heeft Starhopper de drie landingspoten die Starship uiteindelijk ook krijgt.

SpaceX is al begonnen met de bouw van het eerste prototype van de volledige Starship-raket. Deze enorme, geheel herbruikbare raket zal uiteindelijk bestaan uit twee trappen: een grote boostertrap met de naam Super Heavy en de tweede rakettrap genaamd Starship. Deze tweede trap is in feite een ruimteschip dat uiteindelijk verticaal op Mars moet landen.

Bij de korte ontsteking van Starhopper is kort de Raptor-raketmotor ontstoken. Starship krijgt er daar 7 van en Super Heavy 31. SpaceX heeft bewust voor een methaanraketmotor gekozen, omdat voor motoren die worden hergebruikt, methaan geschikter is dan bijvoorbeeld kerosine. Mede daarom gaat Blue Origins, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos, ook gebruikmaken van methaanmotoren bij de komende New Glenn-raket.