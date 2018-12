Het is een aardig schouwspel, kijken naar twee sporters die geheel gelijktijdig van de duikplank 'lanceren' en vrijwel geheel synchroon het water raken. Dat kunnen wij ook, zal Elon Musk wellicht hebben gedacht. In plaats van een zachte landing in het water slaagde SpaceX er met de maiden flight van de Falcon Heavy-raket in om de twee zijboosters van de raket bijna gelijktijdig te laten neerkomen, als ware het twee synchroonspringers. Dat beeld zullen velen ongetwijfeld nog altijd beschouwen als een van de hoogtepunten van de lancering. Na deze geslaagde lancering van de nieuwe raket in februari, werd het echter vrij stil rondom de Falcon Heavy. Zou er wel genoeg animo zijn voor raketten die groter en zwaarder zijn dan bijvoorbeeld de af en aan vliegende Falcon 9 of bijvoorbeeld de Ariane 5-raket van de ESA?

Het antwoord daarop kan niet anders luiden dan een volmondig 'ja'. De eerste vlucht na de maiden flight volgt waarschijnlijk in januari 2019 en concurrerende bedrijven zitten ook allesbehalve stil. Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van de steenrijke Amazon-oprichter Jeff Bezos, ontwikkelt de eigen grote New Glenn-raket waarmee het bedrijf in potentie een concurrent van SpaceX-concurrent kan worden. Boeing en Lockheed zijn met hun op ruimtevaart gerichte joint-venture United Launch Alliance ook bezig met een nieuwe, grote raket te ontwikkelen, de Vulcan Centaur. Bovendien laat NASA zich ook niet onbetuigd met het Space Launch System. En al deze raketten lijken eigenlijk alleen maar in de schaduw te kunnen staan van de Starship, die SpaceX aan het ontwikkelen is.

Deze raketten zijn lang niet allemaal met elkaar te vergelijken, mede omdat ze niet allemaal voor dezelfde taken worden gebouwd. Desondanks valt het toch moeilijk te ontkennen dat er sprake is van een begin van een 'spacerace' of in ieder geval weer een aanzienlijke opleving op het gebied van de ontwikkeling van ruimteraketten. In dit artikel wordt nader ingegaan op de belangrijkste grote raketten die in ontwikkeling zijn of al daadwerkelijk operationeel zijn. Waarvoor worden al deze raketten gebouwd en vanwaar die interesse bij miljardairs als Musk en Bezos om zoveel te investeren in rakettechnologie?