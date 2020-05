SpaceX en NASA lanceren twee astronauten naar ISS tijdens historische missie

SpaceX en NASA hebben zaterdagavond succesvol twee astronauten richting het International Space Station gelanceerd. Het is de eerste commerciële ruimtereis met astronauten aan boord ooit, en de eerste lancering van die soort van Amerikaanse bodem sinds 2011.

Astronauten Bob Behnken en Doug Hurley vlogen aan boord van de nieuwe Crew Dragon van SpaceX naar de ruimte, bovenop een Falcon 9-raket. De raket steeg om 21.22 op vanaf het Kennedy Space Center in Florida, in de VS. Na twaalf minuten kwam de Crew Dragon in een baan om de aarde.

De lancering is in meerdere opzichten historisch. Het is de eerste lancering van astronauten vanaf Amerikaanse bodem sinds 2011. Toen vloog de laatste Space Shuttle de ruimte in. Sindsdien is NASA afhankelijk van Russische Sojoez-raketten en -capsules om naar het International Space Station te vliegen.

Ook is het de eerste keer dat een commercieel bedrijf een capsule voor astronauten heeft gemaakt. De Crew Dragon is gebouwd door SpaceX, dat voor de ontwikkeling ervan meer dan twee miljard euro van NASA kreeg om zo'n ruimteschip te bouwen.

Vanwege die historische waarde waren onder andere de Amerikaanse president Donald Trump en vicepresident Mike Pence aanwezig bij de lancering. Aanvankelijk leek het erop dat het weer mogelijk roet in het eten zou gooien, maar een half uur voor de lancering klaarde de lucht boven Cape Canaveral en de oceaan weer op. De lancering zou aanvankelijk woensdag al plaatsvinden, maar werd toen 17 minuten voor liftoff tegengehouden.

De Falcon 9 waarmee de astronauten omhoog gingen heeft al vaker gevlogen. Na de lancering landde de eerste trap van de raket succesvol op een schip in de Atlantische Oceaan.