'Kunstmatige intelligentie neemt werk van deel MSN-redacteuren over'

Volgens ex-freelancers van MSN wordt hun werk overgenomen door kunstmatige intelligentie. Die zal van partnermedia trending nieuwsverhalen oppikken, zonodig headlines herschrijven en foto's of diavoorstellingen toevoegen. Microsoft heeft van zo'n 77 freelancers afscheid genomen.

Dat schrijven The Seattle Times en The Guardian op basis van uitspraken van een van de ontslagen MSN-freelancers, die anoniem willen blijven. "Het is demoraliserend om te bedenken dat een machine ons kan vervangen", zegt een van hen. Er werden al langer tests gedaan met kunstmatige intelligentie die bepaalde functies van de freelancers vervulde. In Seattle gaat het om 50 redacteuren en in het Verenigd Koninkrijk om zo'n 27 redacteuren, aldus de media.

Hoe de verdeling menselijk en geautomatiseerd werk nu ligt bij MSN, is niet duidelijk. In 2018 schreef Microsoft in ieder geval dat het wereldwijd meer dan 800 redacteuren actief had op vijftig verschillende locaties wereldwijd.

Microsoft zelf heeft het afscheid nemen van de freelancers bevestigd, maar het bevestigt de stap om kunstmatige intelligentie op hun plek te zetten niet. MSN houdt in ieder geval in Seattle nog wel fulltime-redacteuren aan, maar hoeveel is niet bekend. De techgigant benadrukt dat de zet geen verband heeft met het coronavirus. Naast MSN.com is de content te vinden in de Microsoft News-app voor iOS en Android.