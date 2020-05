Betalende klanten Zoom kunnen in de toekomst sterkere encryptie krijgen

Videobelgigant Zoom overweegt om betalende klanten en belangrijke instituten toegang tot sterkere versleuteling te geven. Het plan staat nog niet vast en het bedrijf zoekt naar een implementatie waarbij het misbruik van het platform kan blijven bestrijden.

Zoom stelt dat de overweging een kwestie is van technologie, veiligheid en zakelijke factoren. Enerzijds erkent het bedrijf de waarde van extra zware versleuteling voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, non-profits en politieke dissidenten. "Momenteel is het plan om betalende en bij ons bekende enterprise-klanten extra versleuteling te bieden".

Eind-tot-eindencryptie is niet alleen vanwege misbruik iets dat Zoom niet gratis beschikbaar stellen wil, maar dat zou ook betekenen dat gebruikers niet meer telefonisch kunnen inbellen om zich bij een Zoomvergadering te voegen. De toegankelijkheid van Zoom is juist een van zijn sterke punten in een tijd van een sterke toestroom naar dergelijke tools.

De mogelijke extra zware versleuteling staat los van de aes 256-bits encryptie met gcm die het bedrijf op 30 mei voor iedere gebruiker introduceerde. Aan de technische zijde heeft Zoom een draft van zijn e2e-crypto-ontwerp gepubliceerd.