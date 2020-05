Zoom verwijdert tijdelijk Giphy-integratie uit chatfunctie

Zoom heeft tijdelijk de integratie van Giphy uit het chatonderdeel van zijn videobeldienst verwijderd. Het bedrijf zegt dit te doen voor het garanderen van een goede privacy van zijn gebruikers.

Zoom zegt dat de optie om gifs van het Giphy-platform te gebruiken weer terugkeert zodra er 'additionele technische maatregelen en beveiligingsmaatregelen zijn ingesteld'. Deze mogelijkheid is tijdelijk geschrapt om een 'sterke privacy voor gebruikers te verzekeren', aldus het bedrijf. Wanneer de Giphy-integratie precies terugkomt, is nog onbekend; Zoom geeft geen nadere details.

De maatregel om Giphy tijdelijk uit te zetten in de chat van Zoom is onderdeel van een aantal recente beveiligingsmaatregelen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook maatregelen zoals de optie om het delen van het scherm te kunnen beperken en veranderingen in hoe de mute-functie werkt. Bij dat laatste gaat het om de situatie dat een host een participant op stil zet. Deze situatie kan vervolgens alleen ongedaan worden gemaakt als de participant daarmee instemt.

Onlangs werd bekend dat Facebook het gif-platform Giphy overneemt. Met de overname zou 400 miljoen dollar zijn gemoeid. Of deze overname iets te maken heeft met de maatregel van Zoom om Giphy tijdelijk uit te schakelen, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk of de overname gevolgen gaat hebben voor de integratie van Giphy op andere platforms dan die van Facebook.