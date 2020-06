Zoom blokkeerde accounts van niet-Chinese activisten na verzoek Chinese overheid

Zoom geeft toe dat het drie accounts tijdelijk of permanent heeft geblokkeerd nadat China dit van Zoom vroeg. Twee van deze accounts waren gebaseerd in de Verenigde Staten, het derde account was van een Hongkonger. Het bedrijf zegt deze verzoeken in de toekomst te weigeren.

Volgens een blogbericht van Zoom kreeg het bedrijf in mei en begin juni een melding van de Chinese overheid over vier grote, publieke Tiananmen-protestherdenkingen. Voor deze herdenkingen, die op Zoom plaatsvonden, werden via sociale media uitnodigingen verspreid, inclusief details over de Zoom-meetings. Het herdenken van het Tiananmen-protest is in China verboden. De overheid eiste van Zoom daarom dat het bedrijf deze meetings zou stoppen en dat de hostaccounts geblokkeerd zouden worden.

Zoom zegt geen gebruikersinformatie of inhoud van de meeting naar de Chinese overheid te hebben doorgestuurd, maar dat het wel gehoor aan de oproep heeft gegeven en een in Amerika gebaseerd Zoom-team onderzoek liet doen. Bij drie van de vier meetings hadden deelnemers ip-adressen die afkomstig zijn van het Chinese vasteland. Bij twee van deze meetings kwam 'een significant aandeel' van de ip-adressen van het Chinese vasteland. Deze drie meetings werden gestaakt en de meetinghosts werden tijdelijk of permanent geblokkeerd. Bij de vierde meeting werden geen ip-adressen afkomstig van het Chinese vasteland aangetroffen. Zoom liet deze meeting daarom doorgaan.

Op het staken van de meetings en het blokkeren van de activistische hosts kwam veel kritiek, schrijven onder meer CNBC en The Guardian. Terugkijkend geeft Zoom toe fouten te hebben gemaakt. Het bedrijf schrijft alleen actie te ondernemen om aan lokale wetten te kunnen voldoen, maar dat het in de drie genoemde gevallen te ver ging. Zo waren de hostaccounts niet afkomstig van het Chinese vasteland en was het blokkeren van deze accounts niet juist. De accounts zijn inmiddels weer in werking gesteld.

De tweede fout was het volledig stoppen van de meetings. Zoom erkent dat het deze meetings gewoon had kunnen laten doorgaan, 'al waren er dan wel significante gevolgen geweest'. Wat voor gevolgen dit waren geweest, schrijft Zoom niet. Het bedrijf kan nu geen meetingdeelnemers blokkeren op basis van een land en geeft toe dat het op de noodzaak van deze functie had moeten anticiperen.

Om in de toekomst beter om te kunnen gaan met dergelijke situaties, wil Zoom een aantal veranderingen doorvoeren. Zo gaat het bedrijf verzoeken van de Chinese overheid weigeren als die gevolgen hebben voor gebruikers van buiten het Chinese vasteland. In de komende dagen werkt Zoom daarnaast aan een functie om bepaalde meetingdeelnemers te kunnen verwijderen of te kunnen blokkeren 'op basis van geografie'. Tot slot gaat Zoom het wereldwijde beleid aanpassen om op deze verzoeken te reageren. Op 30 juni moet dit aangepaste beleid gepubliceerd zijn.

Het Tiananmen-protest is een gevoelig onderwerp in China. Het studentenprotest met naar schatting een miljoen deelnemers werd op 4 juni 1989 door de Chinese overheid bloedig neergeslagen. Hiervoor gebruikte de overheid het leger en tanks. Hoeveel doden er vielen, is nooit duidelijk geworden. Genoemde aantallen variëren van honderden tot duizenden slachtoffers. Sindsdien is het in China verboden om over het protest te praten.