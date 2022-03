Bing toonde op herdenkingsdag Tiananmenprotest geen resultaten voor 'tank man'

Op vrijdag 4 juni, de verjaardag van het Tiananmenprotest in China, waarbij duizenden burgers om het leven kwamen, produceerde Microsofts zoekmachine Bing in meerdere landen geen resultaten bij een image search met de termen 'tank man'. Dat kwam door een 'menselijke fout', zegt Microsoft.

De meldingen komen uit de VS, Duitsland, Singapore, Frankrijk en Zwitserland, schrijven Vice en Reuters. Tweakers nam het fenomeen op vrijdagavond in Nederland ook waar: DuckDuckGo, dat zoekresultaten inkoopt van Bing, gaf ook nul op het rekest bij dezelfde zoekopdracht. Reageerders op Hacker News melden dat Bing-partners Yahoo, Ecosia en AOL hetzelfde gedrag vertoonden en plaatsen Archive.org-links om dat aan te tonen. Inmiddels geven de zoekmachines wel het verwachte resultaat.

Dat dergelijke zoekresultaten in China op zo'n datum niet getoond worden, is op zich niet verrassend. De Chinese Great Firewall is een bekend begrip en dat China strenge voorwaarden stelt aan bedrijven die opereren op zijn internet, is ook normaal. Steam heeft een platform in China, maar kan daar maar een handvol games aanbieden. Google opereert niet in China. Ook diensten als Facebook, Reddit, Netflix, PornHub, WhatsApp, The New York Times en nog veel meer zijn niet toegankelijk.

Volgens communicatie afkomstig van de toenmalige Britse Ambassadeur in China, vielen er minstens tienduizend doden bij de pro-democratische protesten op het Tiananmenplein, dat ook wel het Plein van de Hemelse Vrede wordt genoemd. De protesten werden neergeslagen door het leger en de lichamen van de demonstranten werden verpulverd door pantservoertuigen, verbrand en het riool in gespoeld. China zelf houdt het op '200 burgerdoden en tientallen gesneuveld veiligheidspersoneel'. De protesten duurden anderhalve maand en eindigden op 4 juni 1989.

Microsoft laat in een reactie aan onder andere Reuters weten dat de kwestie kwam door 'een menselijke fout' en dat ze 'actief werken aan een oplossing hiervoor'.

Links de Bing-resultaten op vrijdag (via The Verge), rechts de foto in kwestie