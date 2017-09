'China heeft WhatsApp grotendeels geblokkeerd'

Volgens cryptograaf Nadim Kobeissi, van het in Parijs gevestigde beveiligingsbedrijf Symbolic Software, heeft de Chinese overheid WhatsApp geblokkeerd. Er waren al eerder problemen met het sturen van video's en foto's, maar nu zouden ook tekstberichten volledig geblokkeerd worden.

Dat meldt Kobeissi aan The New York Times. Volgens hem heeft de Chinese firewall voor internetcensuur mogelijk recentelijk een softwareupdate gekregen, waardoor het nu het NoiseSocket-encryptieprotocol kan detecteren en blokkeren. Dit protocol wordt door WhatsApp gebruikt voor de end-to-end-encryptie van de tekstberichten. Facebook, de eigenaar van WhatsApp, heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot commentaar van The New York Times.

Volgens Kobeissi begonnen de onderbrekingen afgelopen woensdag. Een medewerker van de Universiteit van Hong Kong zei tegen de krant dat de verstoringen op zondag begonnen. Volgens hem zijn sommige WhatsApp-gebruikers in China echter nog niet getroffen, al hebben zij mogelijk te maken met een sterke mate van thottling. Vermoedelijk is de blokkade van WhatsApp een van de maatregelen die zijn genomen in aanloop naar het negentiende nationale congres van de Communistische Partij van China, dat op 18 oktober wordt gehouden.

De Chinese overheid is waarschijnlijk al langer bezig zijn pijlen te richten op WhatsApp. In juli bleek volgens een anonieme bron van The New York Times dat WhatsApp-gebruikers in China geen foto's en video's meer konden versturen en sommige gebruikers konden ook geen tekst- of stemberichten meer sturen of ontvangen. Het zou gaan om een blokkade vanuit de overheid.

Tot nu toe was WhatsApp de laatste grote Facebook-dienst die in China probleemloos werkte. Het sociale netwerk zelf wordt al sinds 2009 geblokkeerd en sinds 2014 geldt er ook een blokkade voor Instagram, dat eveneens eigendom is van Facebook. Volgens Greatfire.org blokkeert China 156 van de 1000 populairste websites, gebaseerd op een ranglijst van Alexa.

China probeert het omzeilen van de blokkades ook moeilijker te maken door op te treden tegen het gebruik van vpn-verbindingen. De Chinese overheid is in januari een campagne gestart om vpn-diensten te verbieden. Sindsdien hebben alle vpn-diensten in China toestemming van de overheid nodig om actief te zijn in het land.

WhatsApp behoort niet tot de meestgebruikte chatapps in China. Het lokale WeChat is daar de grootste speler. Die app biedt echter geen end-to-endencryptie en sturt alle persoonsgegevens door naar de Chinese overheid. Ook Line, een chatapplicatie die in veel Aziatische landen populair is en eveneens end-to-end-encryptie biedt, is geblokkeerd in China.