WhatsApp laat gebruikers huidige locatie van chatdeelnemers in real time volgen

WhatsApp krijgt een nieuwe functie waarmee gebruikers hun huidige locatie kunnen delen met anderen; zij kunnen de locatie in real time volgen op een kaart. Het in real time delen van de locatie is net als de normale communicatie via WhatsApp versleuteld met end-to-endencryptie.

Gebruikers kunnen in een gesprek met een andere WhatsApp-gebruiker via de knop om bijlages toe te voegen een locatiemenu openen waarmee de huidige locatie kan worden gedeeld. Er kan via een timer worden gekozen hoe lang de locatie moet worden gedeeld, maar het delen kan ook handmatig op elk moment worden beëindigd.

Als een WhatsApp-gebruiker heeft aangegeven zijn locatie te willen delen, is dit voor andere gespreksdeelnemers op een kaart te volgen. Live Location werkt niet alleen in gesprekken tussen twee personen; als meer mensen in een groepsgesprek hun locatie delen, worden al hun locaties tegelijk in real time weergegeven. In Facebook Messenger is deze functie al sinds maart beschikbaar.

De mogelijkheid om je locatie te delen komt beschikbaar voor zowel Android als iOS en zal volgens WhatsApp in de komende weken beschikbaar komen voor iedereen.