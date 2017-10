HP introduceert ZBook-2-in-1 met i7-quadcore en Nvidia Quadro-gpu

HP heeft de ZBook x2 ge´ntroduceerd, een 2-in-1 die specifiek is bedoeld voor professionele ontwerpers. HP ziet het als een workstation. Er is een Nvidia Quadro M620-gpu toegevoegd en er kan worden gekozen uit vijf cpu's, waaronder twee mobiele i7 Kaby Lake R-cpu's van Intel.

De convertible beschikt over een mat 14"-ips-aanraakscherm dat 10-bits kleuren ondersteunt en een resolutie van 3840 x 2160 pixels heeft. Het scherm is in de fabriek gekalibreerd en kan 100 procent van de Adobe rgb-kleurruimte weergeven. Een stylus wordt ondersteund en standaard meegeleverd; de pen kan ruim 4000 drukniveaus herkennen, herkent de hoek waaronder getekend wordt en heeft een 'gumknop' bovenop de pen. De stylus maakt in plaats van bluetooth gebruik van de emr-technologie van Wacom; de pen hoeft nooit te worden opgeladen.

Onder de motorkap kan worden gekozen uit vijf verschillende mobiele cpu's, waaronder drie van Intels Kaby Lake R-generatie. Het betreft de i5-8250U, i7-8550U en de i7-8650U. Verder is er 32GB aan ddr4-werkgeheugen aanwezig, en voor de opslag kan worden gekozen voor een sata-ssd van 128 of 512GB. Daarnaast kan er een HP Z Turbo Drive pci-e-ssd van 256GB worden ingebouwd, die volgens HP vier keer sneller dan een reguliere ssd is. De convertible kan ook beschikken over een pci-e-nvme-ssd van maximaal 2TB. De Nividia Quadro M620-gpu zit ingebouwd in het toetsenbordgedeelte, waardoor deze alleen beschikbaar is als de 2-in-1 in het toetsenbord wordt geklikt. De tablet beschikt over twee ventilatoren die via roosters in de zijkant lucht aanzuigen en het weer aan de bovenkant uit de tablet blazen.

De ZBook x2 heeft een kickstand, een smart card reader, een poort voor een sd-kaartje en beschikt over een toetsenbord met backlight. Verder is een hdmi 1.4-aansluiting aanwezig, een usb 3.0-poort en twee usb 3.1 type-c-aansluitingen met ondersteuning voor Thunderbolt 3. Het apparaat weegt inclusief toetsenbord 2,17kg en een vingerafdrukscanner is aanwezig. Vanaf december zou de ZBook x2 beschikbaar moeten zijn, voor prijzen die beginnen vanaf 1749 dollar. Nederlandse prijzen en de specifieke prijskaartjes per configuratie zijn nog niet bekend.