ASRock brengt mini-itx-moederbord met Intel X299-chipset uit

ASRock brengt zijn mini-itx-moederboord met X299-chipset en lga2066-socket uit. Op het kleine bordje, dat geschikt is voor de Core i9-serie, is plaats voor vier reepjes ddr4-geheugen, zodat quad channel gebruikt kan worden.

ASRock kondigde het kleine moederbord voor Intels hedt-cpu's tijdens de Computex in mei aan. Nu heeft de fabrikant een pagina op zijn website gezet met alle details en het bord is bij een Amerikaanse webwinkel te zien voor 400 dollar. Omgerekend met btw zou de prijs uitkomen op zo'n 411 euro. Het is nog niet duidelijk wanneer het moederbord daadwerkelijk leverbaar is.

Om de enorme lga2066-socket van de X299-chipset op het kleine bordje te kunnen plaatsen, heeft ASRock sommige componenten naar twee riserkaartjes verplaatst. Op de ene zit een m2-slot en een aantal controllers. De andere verhoging bevat de sata-aansluitingen en usb-headers. Aan de achterkant van het moederbord zitten nog eens twee m2-slots.

Het bordje heeft een pci-e 3.0 x16-aansluiting, beschikt over twee Intel-gigabitethernetpoorten, 7.1-audio van Realtek en een 802.11-ac-wifimodule van Intel. Er moet een 24pins- en 8pins- stekker in het bord gestoken worden voor de voeding en het moederbord heeft zeven fasen.

ASRock is vooralsnog de eerste en de enige fabrikant die een X299-moederbord op het mini-itx-formaat heeft gemaakt. Of er ook andere fabrikanten zijn die dergelijke plannen hebben, is niet bekend.