Specsheet HP Envy x360 toont details AMD Ryzen 2500U-apu met Vega-gpu

HP heeft een specsheet online gezet waarin een Envy x360 15 beschreven wordt met een AMD Ryzen Mobile-processor. De Ryzen 5 2500U is een quadcore met een kloksnelheid van 2GHz en boost naar 3,6GHz, en is uitgerust met 6MB cache.

In de specsheet staat ook dat de AMD Ryzen 5 2500U voorzien is van een Vega M-gpu. Details daarover zijn nog niet bekend. Volgens geruchten krijgt de Vega-gpu in Ryzen Mobile-apu's 8 of 11 compute units. De huidige RX Vega56 en Vega64 videokaarten hebben respectievelijk 56 en 64 van deze cu's. Het is nog niet bekend hoeveel en welk videogeheugen er aanwezig is voor de ingebakken gpu.

AMD heeft de details over zijn Ryzen Mobile-processors zelf nog niet aangekondigd. VideoCardz ontdekte dat HP de Ryzen 5 2500U noemt in zijn documentatie over de HP Envy x360 15-bq101na. HP bracht eerder al versies van die convertible uit met Intel-cpu's. Het nieuwe model is op de processor na gelijk aan de bestaande versies.

HP geeft voor de Envy x360 15"-convertible een accuduur op van 10 uur en 15 minuten, met een 55,8Wh-accu. Voor dezelfde laptop met Intel Core i7-7500U-processor, geeft HP een accuduur tot 11 uur en 45 minuten op. Daaruit lijkt op te maken dat de Ryzen 5 2500U-apu minder zuinig is dan de Intel-processor. De genoemde Intel-cpu is echter een dualcore en waarschijnlijk is de gpu van de Ryzen Mobile-apu krachtiger.

Het is nog niet bekend wat het tdp is van de Ryzen 5-apu, maar HP levert de convertible met een 45W-lader, dus het hele systeem zal niet meer dan dat verbruiken. Vorig jaar lekte een roadmap van AMD uit waarop Raven Ridge-apu's voor laptops met een tdp tussen 5 en 35 watt genoemd werden. De apu's zouden ook geschikt moeten zijn voor laptops van 15mm of dunner. Tijdens de Computex in mei toonde AMD een prototype van een dunne 2-in1-laptop met een Ryzen Mobile-processor, zonder verdere details bekend te maken.

In de Envy x360 met Ryzen Mobile-apu zit 8GB ddr4-2400-geheugen en een 256GB nvme-ssd. Er kan ook 16GB geheugen geplaatst worden. De laptop is ongeveer 2cm dik en heeft een aanraakscherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Wanneer HP de Envy x360 met Ryzen 5 2500U op de markt brengt is nog niet bekend. AMD zei eerder dat laptops met Ryzen Mobile-apu's nog in 2017 uitkomen.