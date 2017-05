Door Willem de Moor, woensdag 31 mei 2017 04:54, 3 reacties • Feedback

Tijdens zijn persconferentie op Computex heeft AMD zijn grootste Ryzen-processors tot dusver formeel aangekondigd. Alle Threadripper-cpu's krijgen 64 pcie-lanes. Daarnaast werd bekend dat de Epyc-processors voor servers, voorheen bekend als Naples, op 20 juni verschijnen.

De prestaties van de nieuwe Zen-serverprocessors werden allereerst weer benadrukt, zo moeten de Epyc-processors in hun eentje sneller dan de helft van Intels tweesocketsystemen zijn en zou Epyc Intels e2650a v4-Xeon in geheugen- en rekenintensieve taken ruimschoots verslaan, iets wat we ook tijdens AMD's evenement in San Francisco zagen. Wat AMD nog niet bekend maakte, is de introductiedatum voor zijn Epyc-serverprocessors. AMD-topvrouw Lisa Su noemde 20 juni als introductiedatum, maar prijzen zijn nog altijd niet bekend. Wel zou Epyc aanzienlijk goedkoper zijn dan Intels equivalenten.

Na de nodige herhalingen van partners als Dell, Acer Lenovo en Asus dat de samenwerking met AMD zeer vruchtbaar is, gaf AMD een update over Ryzen mobile en desktop-Ryzenprocessors, met name Threadripper. De processors voor wat AMD 'ultra-premium desktops' noemt komen deze zomer beschikbaar. Naast maximaal zestien multithreading cores krijgen alle Threadrippers 64 pcie-lanes en vier geheugenkanalen en worden gecombineerd met het X399-platform. De cpu zelf is, zoals AMD het formuleert, 'een beetje groter dan de mobiele apu's'. Prijzen en een exacte introductiedatum noemde AMD tijdens zijn persconferentie evenwel nog steeds niet.