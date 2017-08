Threadripper 1950X, 1920X en X399

Met de komst van Threadripper is het tijd voor letterlijk de grootste processorintroductie van het jaar. De Threadripper-processors zijn namelijk fysiek de allergrootste processors die ooit voor de consumentenmarkt zijn uitgebracht. Voor AMD is het ook figuurlijk een grote introductie, want met Threadripper wil het bedrijf Intels leiderschap op het gebied van de high-end desktop afpakken.

Wat het aantal cores betreft is dat in ieder geval al gelukt: AMD heeft met Threadripper als eerste chipontwikkelaar consumentenprocessors met twaalf en zestien cores op de markt. Intel moet het vooralsnog met maximaal tien cores doen, hoewel daar nog dit jaar verandering in moet komen. Ook wat de i/o betreft heeft AMD met Threadripper een streepje voor, met ondersteuning voor 64 pci-e-lanes, waar Intel er voorlopig maximaal 44 ondersteunt.

De praktijk moet echter aantonen of Threadripper inderdaad de prestatiefakkel van Intel overneemt en daarom ontvingen we van AMD een bijzondere, gepersonaliseerde flightcase met daarin twee Threadripper-processors. Het geheel werd vergezeld van de nodige hardware om alle cores aan het werk te zetten, maar eerst bekijken we het X399-platform en de Threadripper-processors wat beter.