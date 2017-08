Asus en ASRock verklappen komst van AMD Threadripper 1920 met tdp van 140W

Asus en ASRock noemen in een lijst met compatibele cpu's voor hun X399-moederborden de AMD Threadripper 1920. Het zou gaan om een processor met een tdp van 140 watt, in plaats van de 180 watt van de 1920X. Het aantal cores is met twaalf gelijk.

AMD heeft de Threadripper 1920 zelf nog niet aangekondigd, maar Asus noemt de cpu in de lijst met compatibele cpu's voor zijn RoG Zenith Extreme-moederbord. Ook ASRock maakt melding van de Threadripper 1920, bij de cpu-lijst van zijn X399 Taichi-moederbord.

De AMD Threadripper 1920 heeft net als de 1920X 12 cores en dus 24 threads. Volgens Asus is de baseclock met 3,5GHz gelijk aan die van de 1920X, maar volgens ASRock is de kloksnelheid 3,2GHz. Dat laatste lijkt aannemelijker, omdat het tdp lager is. De boostsnelheid wordt niet vermeldt, maar vermoedelijk is die iets lager dan de 4GHz van de 1920X.

Tot nu toe heeft AMD drie Threadripper-processors officieel aangekondigd. De 1950X en 1920X komen vanaf 10 augustus uit en aan het einde van de maand komt de goedkopere 1900X. Of en wanneer AMD de door Asus genoemde 1920-variant zal aankondigen is nog niet duidelijk.