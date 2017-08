YouTubekanaal LinusTechTips publiceert enkele benchmarks Threadripper 1950X

YouTubekanaal LinusTechTips heeft enkele benchmarks van een AMD Threadripper 1950X gepubliceerd. Hoewel er beperkende factoren aan de tests zitten, valt er desalniettemin een indicatie te vinden van de prestaties.

LinusTechTips heeft vier verschillende testopstellingen om context te bieden. Naast het Threadripper-systeem, in de vorm van een kant-en-klare Alienware-desktop, zet hij een Intel X299-systeem met een Intel Core i9-7900X, een Intel Z270 met i7-7700K en een AMD X370 met een Ryzen 7 1800X. Zo tracht hij de Threadripper met zijn dichtstbijzijnde Intel-concurrent te vergelijken en met de beste processoren die AMD en Intel nu al bieden. Een belangrijk punt is wel dat de systemen grotendeels dezelfde specs hebben, maar dat het werkgeheugen van het Threadripper-systeem op 2666MHz draait terwijl dat van het Intel X299-systeem op 3200MHz draait.

De Amd Ryzen Threadripper 1950X is een 16-core, 32-thread cpu met een cache van 40MB en een kloksnelheid van, in het geval van de Alienware-pc, 3,6GHz. In de officiele AMD-aankondiging van de processor wordt echter gesproken van een snelheid van maximaal 4GHz. Verder heeft hij 64 pci-e 3.0-banen, wat ondersteuning biedt voor drie videokaarten op de volledige pci-e 3.0-snelheden naast alle andere nodige hardware zoals m.2-ssd's. De cpu moet 999 dollar gaan kosten, ongeveer hetzelfde als de Intel-cpu waar hij tegenover staat.

In gaming is te zien is dat de verschillen tussen het X299 en het Threadripper-systeem te verwaarlozen zijn. Daar houdt het echter niet op. De Z270 en X370-systemen presteren ook min of meer op hetzelfde niveau als hun nieuwere tegenhangers. In een synthetische gamingbenchmark komt wel een verschil naar buiten: met name in het meest cpu-gerichte onderdeel van 3DMark heeft de Intel Core i9-7900X een voordeel. In Cinebench heeft de AMD-cpu echter weer een flinke voorsprong en hetzelfde kand gezegd worden voor renderingtests in Blender.

Een laatste noot die bij de resultaten gezet moet worden, is dat er het een en ander mis was wat betreft de temperaturen bij de Threadripper. De cpu zelf gaf melding van load-temperaturen die opliepen tot 92 graden celsius. Mogelijk was er ook sprake van thermal throttling, wat zou betekenen dat de cpu onder betere omstandigheden beter zou kunnen presteren. Dat is enigszins opvallend, omdat de processor watergekoeld is bij de Alienware.

De Threadripper-cpu is vanaf 10 augustus verkrijgbaar. Dan is ook de 1920X te koop, die 200 dollar goedkoper is en 12 cores en 24 threads heeft. Eind augustus volgt ook de 1900X, met 8 cores en 16 threads. Tot slot is er nog de uitgelekte 1920, waarvan geen releasedatum bekend is. Tweakers werkt intussen ook aan een review van de 1950X en 1920X, die op de releasedatum online gaat.