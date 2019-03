Maxon stelt Cinebench R20 toch als losse download beschikbaar

Maxon heeft de Windows- en macOS-versies van Cinebench R20 toch als download beschikbaar gesteld op zijn site. Eerder was de nieuwste uitgave van het programma alleen beschikbaar via de Microsoft Store en Mac App Store. Maxon heeft geen uitleg over de gang van zaken gegeven.

De nieuwste versie van de benchmarktool kwam begin maart uit in de onlinewinkels van Apple en Microsoft. Voorheen was de tool ook op andere sites te downloaden, bijvoorbeeld op die van TechPowerUp en Guru3D. Omdat gebruikers via Microsoft en de App Store geen controle hebben over welke versie van Cinebench wordt geïnstalleerd en sommige gebruikers geen gebruik willen maken van de digitale winkels, stelden de twee sites het programma zelf als download beschikbaar.

Maxon was het daar echter niet mee eens en dwong de twee sites met juridische dreigementen de applicatie offline te halen. TechPowerUp en Guru3D waren teleurgesteld daarover, maar gingen toch akkoord. Ze haalden de links offline en verwezen naar de winkels van Apple en Microsoft.

Inmiddels heeft Maxon besloten de applicaties ook buiten die winkels om beschikbaar te stellen voor het publiek. De programma's zijn nu te downloaden via de site van Maxon. De Duitse ontwikkelaar geeft verder niet aan waarom hij opeens van mening is veranderd en waarom de benchmarktool eerder alleen via de digitale winkels beschikbaar was.

De nieuwste versie van Cinebench is volgens de makers nauwkeuriger voor moderne cpu's door het gebruik van een grotere en complexere scène. De tool wordt gebruikt om de prestaties van computersystemen te meten. Voor benchmarkers is het belangrijk dat er een constante versie van het programma wordt gebruikt. Als een update iets wijzigt aan de prestatieberekening, zijn de uiteindelijke scores niet meer met elkaar te vergelijken. Daarom is het gebruik van een digitale winkel die applicaties automatisch updatet, niet ideaal.