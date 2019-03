Belgische 5g-veiling wordt flink vertraagd door onenigheid tussen overheden

De verschillende regeringen in België zijn niet tot onderlinge overeenstemming gekomen over de verdeling van de financiële opbrengsten van de veiling van 5g-licenties. Eerdere pogingen mislukten ook al. Dit betekent waarschijnlijk dat de uitrol van 5g in België vertraging oploopt.

Philippe De Backer, de Belgische federale minister van Telecom, is teleurgesteld over het uitblijven van een akkoord en zegt dat het aan de volgende landelijke regering is om dit alsnog te regelen, schrijft Datanews. Volgens De Backer zijn tijdens deze laatste overlegpoging 'verschillende opties geprobeerd', maar is men er niet uitgekomen. Daarmee verliest België volgens hem tijd voor de uitrol van 5g.

De pogingen om tot een akkoord te komen vinden plaats in het zogeheten Overlegcomité, waarin de federale overheid en de verschillende deelstaten samenkomen om hun beleid op elkaar af te stemmen. Er zijn eerder al twee pogingen ondernomen om in dit comité tot overeenstemming te komen, maar die mislukten beide. Mede op basis daarvan werd er al weinig van de huidige laatste poging verwacht. De Backer gaf eerder al aan dat de veiling waarschijnlijk niet eerder dan halverwege of eind 2020 kan plaatsvinden.

De minister omschreef deze kwestie eerder als een 'ordinaire centenkwestie'. Er wordt uitgegaan van een verwachte opbrengst van 680 miljoen euro. Die moet worden verdeeld tussen de federale overheid en de gewesten. Bij eerdere telecomveilingen is daarbij een verdeelsleutel gebruikt van tachtig procent voor de federale overheid en de rest voor de deelstaten. De deelstaten willen dit keer een hoger percentage en daarover zijn de partijen het niet eens geworden.

Volgens minister De Backer is in het Overlegcomité wel overeenstemming bereikt over een plan om de dekkingsgraad van breedbandinternet in het land te verbeteren. Het gaat daarbij om 23 witte vlekken, gebieden in België waar niet of nauwelijks breedbandinternet mogelijk is. Om dat aan te pakken krijgen bedrijven voor de duur van tien jaar een korting van tachtig procent op de rechten die ze moeten betalen voor straalverbindingen. Dat moet hen stimuleren om ook in deze gebieden te investeren.