Belgische 5g-veiling definitief op de lange baan door 'ordinaire centenkwestie'

In België zijn de federale overheid en de deelstaten het woensdag niet eens geraakt over de veiling van de 5g-radiofrequenties. Hierdoor dreigt de uitrol van het snelle netwerk jaren vertraging op te lopen. Telecomminister De Backer spreekt over een 'ordinaire centenkwestie'.

De federale regering had de veiling voor 5g-frequenties bij het zomerakkoord vorig jaar al goedgekeurd, maar het dossier raakte daarna geblokkeerd bij het zogeheten Overlegcomité. Daar stemmen de federale overheid en de Belgische deelstaten hun beleid op elkaar af. Het Overlegcomité kon vorige maand al geen akkoord bereiken en tijdens een nieuwe poging woensdagochtend lukte dat evenmin. Telecomminister Philippe De Backer stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Geen akkoord over 5g. Ordinaire centenkwestie vanuit regio’s blokkeert economische toekomst van ons land. Bijzonder jammer en kortzichtig", tweette hij na het overleg.

Het grootste struikelblok vormt de verdeling van de inkomsten uit de veiling, waarmee volgens de krant De Tijd een bedrag van 680 miljoen euro is gemoeid. Traditioneel gaat tachtig procent van de inkomsten naar de federale overheid en twintig procent naar de deelstaten. Van dat deel gaat zo’n zestig procent naar Vlaanderen en de rest naar de Franstalige gemeenschap. De deelstaten willen echter een groter deel van de inkomsten. Volgens hen gaan mensen door het snelle internet almaar meer media consumeren, en media is een bevoegdheid van de deelstaten.

Overigens komt het Overlegcomité volgende maand nog eens bij elkaar voor een nieuwe poging, maar daar wordt weinig van verwacht. Zelfs als het tot een akkoord zou komen over de aanpassing van de telecomwet, dan raakt dat niet meer tijdig goedgekeurd door het parlement. België staat aan de vooravond van nieuwe verkiezingen, waardoor het parlement binnenkort wordt ontbonden. Gevreesd wordt dat België hierdoor grote achterstand zal oplopen bij de uitrol van het 5g-netwerk.