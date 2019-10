Vlaamse regering wil snel een Vlaams 5g-netwerk realiseren

De Vlaamse regering wil dat Vlaanderen zo snel mogelijk een eigen 5g-netwerk krijgt. Dit is te lezen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De uitrol van het 5g-netwerk wordt in België al maanden geblokkeerd door onenigheid tussen de deelstaten en de federale overheid.

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord wordt een zo snel mogelijke invoering van een 5g-netwerk in heel Vlaanderen een 'grote prioriteit' genoemd. "Het netwerk zal ervoor zorgen dat we de nieuwste spitstechnologieën kunnen inzetten om Vlaanderen gezonder te maken, verkeersstromen beter op elkaar af te stemmen, energie te besparen en fraudeurs sneller te klissen", zo klinkt het in het akkoord.

De invoering van een Belgisch 5g-netwerk liep al heel wat vertraging op. Struikelblok is dat de deelstaten van het land en de federale overheid het maar niet eens worden over de verdeling van de inkomsten uit de veiling van de radiofrequenties. De krant De Tijd vernam van regeringsonderhandelaars dat er afspraken zijn gemaakt om samen met de telecomoperators een akkoord te vinden over de 5g-infrastuctuur in Vlaanderen.

Als het aan de Vlaamse regering ligt, moeten de telecomoperators Proximus, Orange en Telenet samen een 5g-netwerk bouwen, waarbij ook rollen zijn weggelegd voor energienetbeheerder Fluvius en de Vlaamse overheid zelf. Door zelf een vinger in de pap te houden, zou de regering willen voorkomen dat 5g uitsluitend in de grote steden wordt ingevoerd omdat dat commercieel interessanter is dan invoering in landelijke gebieden.

De Vlaamse overheid kan de operators echter niet verplichten om mee te werken aan de invoering van een gezamenlijk 5g-netwerk. De Standaard hield een vragenrondje bij de bedrijven; Telenet reageerde 'enthousiast', Orange en Proximus onthielden zich van commentaar. Orange en Proximus besloten in juli nog om de infrastructuur achter hun mobiele toegangsnetwerken met elkaar te delen via een joint venture, ook voor 5g. Telenet had ook belangstelling, maar mocht niet meedoen.