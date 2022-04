Telenet kiest voor Ericsson en Nokia bij aanleg 5G-netwerk

De Belgische provider Telenet gaat voor de aanleg van zijn 5G-netwerk in zee met Ericsson, Nokia en Google Cloud. Daarmee passeert de provider het Chinese ZTE, dat eerder de belangrijkste netwerkleverancier was van Telenet.

Vorig jaar begon de selectieprocedure van Telenet en die is nu ten einde. Ericsson, Nokia en Google Cloud zijn de partners waarmee de provider zijn 5G-netwerk gaat opbouwen, staat in een persbericht. Het is niet bekend wanneer het 5G-netwerk af is. De provider zegt dat 5G gaandeweg 'meer capaciteit, snelheid en innovatieve toepassingen' zal bieden.

Telenet noemt ZTE niet in zijn persbericht. De Chinese fabrikant was voorheen de grootste netwerkleverancier van de Belgische provider. Vorig jaar zei Telenet-topman John Porter nog dat het opzetten van een 5G-netwerk zonder ZTE veel duurder zou zijn. Hij noemde daarbij een bedrag van 250 tot 300 miljoen euro extra volgens Nieuwsblad. Ook zei Porter destijds dat Ericsson en Nokia een technologische achterstand hebben op ZTE.

Volgens Telenet zijn er bij de keuze onder andere technologische, operationele en financiële overwegingen gemaakt. Ook is er gekeken naar de veiligheid en duurzaamheid. Vorig jaar besloot de Belgische overheid dat providers geen apparatuur mogen gebruiken in hun core-netwerk van leveranciers die een 'hoog risico' opleveren. Daarvoor werd verwezen naar een lijst van de Europese Commissie, waar Huawei en ZTE op staan.

Ericsson gaat de ran -apparatuur leveren, ofwel de hardware voor de antennemasten. Bestaande ran-apparaten op masten worden vervangen door nieuwere versies, die ondersteuning bieden voor 5G en 'toekomstige 5G-evoluties'.

Nokia levert de apparatuur voor het core-netwerk en daarbij wordt gebruikgemaakt van Anthos for Telecom van Google Cloud. Daardoor hoeft de kernapparatuur niet meer fysiek in het netwerk geplaatst te worden, maar verloopt die via clouddiensten. Volgens Telenet kan daardoor sneller ingespeeld worden op behoeftes van de markt.