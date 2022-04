Proximus zet in drie plaatsen 5G aan op 3,5GHz-band

De Belgische provider Proximus heeft in Antwerpen, Gent en Haasrode 5G aangezet op de 3,5GHz-band. Daarmee is het de eerste provider in de Benelux die 5G aanbiedt op de hogere frequentie, die meer bandbreedte en daarmee meer snelheid biedt.

Een landelijke dekking van 5G via deze frequentie zit er niet in, zegt Proximus. De toevoeging van de 3,5GHz-band zorgt voor straling die toegestaan is in het Vlaams Gewest, maar niet in andere gewesten van België. België heeft strenge normen op het gebied van elektromagnetische straling. Die zijn veel strenger dan veel andere Europese landen.

Proximus maakt voor het aanbieden van 5G via de 3,5GHz-band gebruik van de tijdelijke licentie die het bedrijf van de overheid kreeg. Die verdeelde de overheid afgelopen zomer. Een veiling daarvoor volgt vermoedelijk eind volgend jaar.

De nieuwe frequenties moeten hogere snelheden geven, tot 800Mbit/s, zegt Proximus tegen Datanews. Dat is theoretisch. De snelheden liggen in de praktijk vermoedelijk lager; een Vlaamse lezer meldt tijdens een snelheidstest te komen tot 446Mbit/s. Dat is hoger dan doorgaans lukt op alleen de lagere 700MHz-band.

De Belgische provider is de eerste in de Benelux die 5G aanbiedt via de 3,5GHz-band, die geldt als belangrijke band om hogere snelheden te leveren via de nieuwe netwerktechniek. In Nederland is het wachten op de verhuizing van het satellietstation in het Friese Burum, waarmee de militaire inlichtingendienst MIVD afluisteroperaties uitvoert in het Midden-Oosten. Daarom mag de 3,5GHz-band in de noordelijke helft van het land niet gebruikt worden.