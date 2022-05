Vijf Belgische providers mogen vanaf 1 augustus tijdelijke 5g-licenties inzetten

Vanaf 1 augustus kunnen vijf Belgische providers frequenties in de 3,6GHz tot 3,8GHz-band inzetten voor een 5g-netwerk. Dat heeft telecomregulator BIPT besloten. Het gaat wel om tijdelijke rechten, de gebruiksrechten vervallen zodra de frequentieveiling heeft plaatsgevonden.

Het gaat om de Belgische providers Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet die vanaf volgende maand de tijdelijke gebruiksrechten krijgen, schrijft BIPT. Iedere kandidaat krijgt 40MHz toegewezen om 5g in te kunnen zeten. Cegeka en Entropia willen hun spectrumruimte voornamelijk voor de zakelijke markt inzetten.

Het is onwaarschijnlijk dat door deze beslissing België binnenkort een landelijk dekkend 5g-netwerk kan krijgen. De vrijgegeven frequentieband is niet geschikt voor uitgestrekte gebieden, maar kan wel gebruikt worden op specifieke locaties waar 5g van toegevoegde waarde kan zijn. Een consumentenprovider zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om deze frequentieband in te zetten bij winkelcentra.

Tegen Data News zegt BIPT-voorzitter Michel Van Bellinghen dat de providers de netwerkbanden vanaf 1 augustus kunnen gebruiken en dat de banden sowieso voor 1 maart 2021 in gebruik moeten zijn. De vijf bedrijven zijn niet verplicht om een bepaald percentage van België van 5g te voorzien. De voorzitter gaat er vanuit dat de banden minstens een jaar gebruikt gaan worden. Voor de gebruiksrechten moest iedere provider 840.000 euro als bankwaarborg opzij zetten en jaarlijks 400.000 euro betalen.

Proximus zegt tegen Data News de stap van BIPT te zien als 'een stap vooruit in de digitale ontwikkeling van België'. De provider wil de frequentieband voornamelijk inzetten voor zakelijke klanten, zoals de Port of Antwerp en Brussels Airport. Tegelijkertijd hoopt Proximus dat de frequentieveiling snel door kan gaan.

BIPT komt met deze tijdelijke maatregel, vanwege het politieke conflict dat is ontstaan over die aanstaande frequentieveiling. Bij eerdere frequentieveilingen kregen de deelstaten 20 procent van de opbrengsten en kreeg de federale overheid de rest. De deelstaten willen dit keer een groter deel van de opbrengst. Door het conflict is de frequentieveiling nog niet gehouden; wanneer deze plaats kan vinden, is nog niet bekend. Met de tijdelijke maatregel wil BIPT de 'introductie van 5g in België mogelijk maken'.

Van Bellinghen zegt dat hij de voorlopige gebruiksrechten al eerder wilde verdelen, maar dat er een 'kleine vijfduizend' klachten binnenkwamen naar aanleiding van het eerdere besluit deze rechten te verdelen. Deze klachten gingen voornamelijk over de gezondheidsrisico's die aan 5g zouden kleven. Iedere bezwaarmaker kreeg een persoonlijk antwoord, wat het proces vertraagde. Tegelijkertijd hebben die bezwaren volgens Van Bellinghen niet zo veel zin, omdat volksgezondheid niet een van de bevoegdheden is van BIPT. De regionale overheden zijn hier verantwoordelijk voor, zij bepalen dan ook of en waar een 5g-antenne geplaatst mag worden.