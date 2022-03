Telenet verhoogt alle abonnementsprijzen met 1,05 procent

De Belgische provider Telenet verhoogt de prijzen van al zijn vaste en mobiele abonnementen met 1,05 procent. De prijsverhoging wordt in lijn met de inflatie doorgevoerd, zegt de provider.

Het gaat om de prijzen van alle alles-in-een-abonnementen in de Wigo- en het Yugo-reeks, en de internetpakketten Basic en All. Ook de prijzen van de huur van Digicoders, Digiboxen en de Telenet TV-box worden hoger. De prijzen van de losse mobiele King- en Kong-abonnementen en het vaste telefoniepakket FreePhone gaan eveneens omhoog. Het gaat in alle gevallen om een verhoging van 1,05 procent, schrijft de provider. De prijsverhoging gaat op 25 oktober van dit jaar in.

Telenet verhoogt alleen de prijzen van abonnementen, maar niet van de extra diensten die het aanbiedt. De entertainmentpakketten Play, Play More, Play Sports en het gebruik buiten de bundel blijven dezelfde prijzen houden. Ook nieuwe abonnees betalen geen hoger bedrag op het aansluittarief. Telenet zegt dat het alle klanten in de komende weken persoonlijk informeert.