Europese Commissie keurt gezamenlijke streamingdienst van Telenet en DPG goed

De Europese Commissie heeft het plan van provider Telenet en mediabedrijf DPG Media om gezamenlijk een streamingdienst te beginnen onvoorwaardelijk goedgekeurd. De Commissie keek of de samenwerking concurrentie zou schaden.

De nieuwe joint-venture voor videostreaming begint 1 september en de dienst krijgt de naam Streamz, zegt Telenet. De site is al online. Met de streamingdienst willen beide Belgische bedrijven een lokale concurrent worden voor internationale partijen als Netflix en Disney+.

Op de streamingdienst moeten Vlaamse en internationale films en series te zien zijn. Informatie over prijzen en abonnementen voor de dienst zijn er nog niet. DPG en Telenet lieten in februari weten de dienst te willen beginnen. De Europese Commissie onderzocht of beide bedrijven met een joint-venture concurrentie niet zouden schaden. Woensdag kwam de goedkeuring van de commissie en daar zitten volgens beide bedrijven geen voorwaarden aan verbonden.

Wat het aanbod betreft zullen de bedrijven waarschijnlijk vooral putten uit de content die ze al aanbieden en de mediabedrijven die ze bezitten. DPG Media, het moederbedrijf van bijvoorbeeld het AD, de Volkskrant, Trouw en Tweakers, bezit in Vlaanderen onder meer de commerciële televisiezender VTM en kwam eerder al met VTM GO, een dienst waarop veel Vlaamse programma's en ook exclusieve internationale series te zien zijn.

Telenet nam in 2018 De Vijver Media over, waarmee de provider eigenaar werd van de commerciële tv-zenders Vier, Vijf en Zes, het mediabedrijf SBS Belgium en het productiehuis Woestijnvis. Verder heeft het bedrijf zijn diensten Play en Play More, die door het bedrijf als de Vlaamse Netflix worden gepresenteerd. Deze betaalde dienst is beschikbaar voor de ruim 400.000 klanten van Telenet en biedt onder meer content aan van HBO. De twee bedrijven zeggen open te staan voor een samenwerking met andere contentleveranciers uit Vlaanderen, waaronder de VRT.