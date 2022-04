Vlaamse dienst voor streaming video Streamz kost 11,95 euro

DPG Media, VRT en Telenet hebben de Vlaamse dienst voor streaming video Streamz aangekondigd. De dienst biedt twee abonnemenenten, een voor series en Vlaamse films en een voor series en internationale films.

Een abonnement op Streamz kost 11,95 euro per maand en voor dat bedrag krijgen klanten toegang tot Vlaamse films en series en tot internationale series, waaronder van HBO. In aanvulling daarop is er Stream+, waarmee de klant ook recente internationale blockbusters kan zien. Daarvoor moeten gebruikers 19,95 euro per maand betalen.

Het zou bij Streamz+ om zo'n driehonderd internationale films gaan, in aanvulling op het totaal van duizend beschikbare titels voor de dienst. Daaronder moeten dit najaar elf nieuwe originele titels en previews van series verschijnen. Streamz wil zich onderscheiden met zijn Vlaamse aanbod, afkomstig van DPG Media, SBS en VRT. Van die laatste partij was nog niet bekend of deze zou meedoen. Half augustus werd al bekend dat DPG Media en Telenet de Vlaamse videodienst onder de naam Streamz gingen introduceren.

Streamz is te bekijken op smartphones, tablets, pc en via een Chromecast, Apple TV en Android TV. In de persuitingen en op de site van Streamz wordt gesproken van 'hd-kwaliteit', met de toelichting dat niet alle content in hd te zien zal zijn. Op een screenshot in het persbericht staat 'full-hd' genoemd. Vier streams tegelijkertijd zouden in die kwaliteit per abonnement ontvangen kunnen worden en de dienst biedt de mogelijkheid vijf profielen aan te maken en series en films te downloaden om ze offline te kijken. Op de site van Telenet staat een overzicht van de komende series en previews. Vanaf 14 september is Streamz beschikbaar.

Streamz gaat in Vlaanderen de concurrentie aan met Disney+, dat een startprijs van 6,99 euro per maand heeft, en Netflix, waarvan het basisabonnement 8,99 euro per maand voor een enkel scherm en 11,99 euro per maand voor twee schermen kost.