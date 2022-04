MSI maakt Summit-serie van zakelijke laptops bekend

MSI heeft een nieuwe zakelijke laptopserie met de naam Summit bekendgemaakt. Tegelijk heeft het bedrijf een nieuw logo onthuld. In de Prestige-lijn verschijnt een EVO-model, dat, zoals de naam aangeeft, op Intels Evo-platform gebaseerd is.

De nieuwe Summit-serie bestaat uit vier modellen: de Summit E15, E14, B15 en B14. De vier modellen hebben Intel-processors van de 11e generatie, oftewel de Tiger Lake U-processors die Intel woensdag aankondigde. De E-modellen beschikken over een GeForce GTX 1650 Ti met Max-Q en ook komt er een model met uhd-scherm. De Summit B-laptops moeten het met een full-hd-scherm en geïntegreerde Intel Iris Xe-gpu doen.

De laptops bevatten verder zakelijke onderdelen zoals een trusted platform module en ook is een infraroodcamera voor inloggen via gezichtsscans met Windows Hello aanwezig. MSI maakt verder melding van noisecancellation voor de microfoon, waarmee achtergrondgeluiden tijdens online vergaderen teruggebracht zouden worden. Eind dit jaar breidt MSI de Summit-lijn uit met de E13 Flip, die een kantelbaar 13"-scherm heeft.

De Prestige- en Modern-series bestaan samen uit in totaal vijf laptops. In beide series verschijnen laptops met 14"- en met 15"-scherm en ook deze modellen bevatten een Intel Tiger Lake U-processor. De meest opvallende laptop is de Prestige EVO. Dat model mag Intels Evo-label dragen ten teken dat deze bepaalde specificaties heeft, zoals minimaal een Core i5 met Xe-gpu en een scherm met minimaal full-hd-resolutie. De Prestige is 15,9mm dik en weegt 1,29 kilogram. De ssd is een pci-e 4.0-model en ook deze laptop heeft een infraroodcamera, maar een tpm staat niet vermeld in de specificatielijst.

MSI onthulde tegelijkertijd dat het een nieuw logo ontworpen heeft, dat wat hoekiger en minimalistischer is dan zijn bestaande logo.