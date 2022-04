Nintendo brengt 13 november nieuwe Game & Watch-handheld uit

Nintendo brengt op 13 november ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van Super Mario Bros. een nieuwe Game & Watch uit. De handheld bevat Super Mario Bros., aangevuld met The Lost Levels en een Mario-versie van Balls.

De nieuwe Nintendo Game & Watch maakt de NES-versie van Super Mario Bros., die in 1985 verscheen, speelbaar op een kleurenscherm en met een dpad. De handheld heeft het ontwerp zoals Nintendo dat bij zijn originele Game & Watch-serie gebruikte. Die serie bestond uit een reeks verschillende handhelds, waarvan sommige opengeklapt konden worden. Nintendo bracht de serie van 1980 tot en met 1991 uit en verkocht er meer dan 40 miljoen van.

Naast Super Mario Bros. bevat de komende handheld The Lost Levels, die Nintendo in Japan als 'Super Mario Bros. 2' uitbracht. Ook is er een versie van het klassieke spel Ball, met het hoofd van Mario. Verder is er een digitale klok en deze bevat volgens Nintendo 35 verrassingen om te ontdekken.

De Game & Watch verschijnt 13 november in gelimiteerde oplage maar een prijs maakt Nintendo nog niet bekend.